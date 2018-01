Statele Unite trebuie să susțină statele din Europa de Est, Ucraina și Moldova, care sunt în prima linie în războiul hibrid declanșat de Rusia. Declarația a fost făcută de către congresmanul Will Hurd, membru al Comitetului Camerei Reprezentanților pentru Securitate Internă, la prezentarea raportului ”Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației în Rusia și Europa: implicări pentru securitatea națională a SUA”, elaborat de German Marshal Fund din SUA.



”Trebuie să susţinem ţările care sunt în prima linie deoarece ceea ce se va întâmpla acolo se va petrece şi în alte ţări, Moldova de exemplu, este un bun exemplu. Faptul că Rusia a reuşit să se infiltreze în anumite provincii, să susţină candidaţi care au militat pentru separarea de Moldova… O să fie alegeri acolo în câteva luni. Şi acolo va fi acelaşi gen de presiune pe care l-am văzut şi în Statele Unite. Dar în Moldova sunt şi alţi factori, cum ar fi: influenţa banilor, a energiei. De aceea sunt încântat de ideea de a vinde energie în Europa de Est. Pentru că europenii cumpără ori de la noi, ori de la Putin. Putin are bani din vânzarea de petrol, dar pune presiune politică prin intermediul gazului natural. Şi dacă reuşim să rupem acest cerc, atunci influenţa sa în Europa de est va fi mai mică şi vom vedea că ţările de acolo vor fi mai puţin influenţate”, a spus Will Hurd.



Congresmanul a mai adăugat că unul dintre lucrurile pe care le-a observat în recentele sale vizite în Europa de est este că, cu cât eşti mai aproape de Rusia, cu atât e mai puţin probabil să le crezi inepţiile. Subiectul războiului hibrid al Rusiei despre Moldova a fost discutat, recent, de către Will Hurd cu președintele Partidului Democrat din Moldova, Vlad Plahotniuc, la Washington.



Unul dintre autorii raportului prezentat, senatorul Ben Cardin, a precizat că guvernul Federaţiei Ruse e angajat în atacuri continue împotriva instituţiilor democratice, asupra valorilor universale şi asupra domniei legii, atât în Rusia cât şi peste hotare. ”Preşedintele Vladimir Putin dispune pentru aceste atacuri de un arsenal asimetric – atacuri cibernetice, dezinformare, sprijin pentru grupurile politice din Franța, folosirea resurselor energetice în calitate de arme, crima organizată, corupţia şi agresiunea militară.