Manichiura cu gel: avantaje și dezavantaje

Manichiura cu gel este la mare căutare în ziua de azi. Gelul folosit a fost descoperit accidental de către un medic stomatolog, la începutul anilor ‘50. El este obținut dintr-o rășină polimerică, căreia i se adaugă o substanță care face materialul mai flexibil, textura finală fiind asemănătoare unghiilor naturale.



Manichiură rezistentă

Oricât de multă grijă ai avea să nu-ți strici unghiile, la doar câteva zile după aplicare oja începe să se cojească. „Printre avantajele acestui tip de manichiură se numără, în primul rând, rezistența“, spune Angela Carp, specialist Biotiful - Atelier de frumusețe. „Dacă o manichiură obișnuită va rezista o săptămână sau două, cea cu gel te va ține până la o lună, fără să fie nevoie să te ferești de treburile casnice sau să ai mereu grija unghiilor“, explică dumneaei.



Tehnici de aplicare a gelului

Există două tehnici de obținere a manichiurii cu gel. În primul caz, gelul este aplicat pe suprafața unghiei, apoi mâinile se țin câteva minute sub o lampă cu ultraviolete, pentru ca gelul să se întărească. A doua tehnică presupune, după aplicarea gelului, întinderea cu o pensulă a unui activator de gel special, pentru ca manichiura să reziste.



Unghii mai lungi

Un alt avantaj al acestui tip de manichiură este că permite extensia unghiilor. Dacă te numeri printre persoanele care au unghiile moi sau care se exfoliază cu ușurință, manichiura cu gel îți va permite să te bucuri de unghii de vedetă.



Orice model dorești

Indiferent de forma naturală a unghiilor, pe cele cu gel le poți purta pătrate, rotunde sau în formă de perlă. Ele sunt subțiri, flexibile și au un aspect lucios. Deoarece se întăresc la lumina ultravioletă, ele nu se îndepărtează cu acetonă sau cu vreo altă substanță de curățare, așadar poți aplica orice ojă, decorațiuni sau model dorești, pe care mai apoi poți să le ștergi.



Afectează unghia naturală

Însă tot ceea ce este frumos are și un preț. Nu trebuie uitate dezavantajele acestui tip de manichiură. Cel mai important este că deteriorează unghia naturală. Deoarece gelul are nevoie de o suprafață mai aspră pentru aderență, unghia este pilită înainte de aplicare. Din acest motiv, este recomandat ca, din când în când, să renunți la manichiura cu gel pentru ca unghia să se refacă.



Apa strică manichiura

Efortul financiar pentru manichiura cu gel este destul de ridicat. Pe lângă aplicarea gelului, unghiile trebuie întreținute, așadar va trebui să vizitezi salonul de înfrumusețare la fiecare 2-3 săptămâni, când va fi acoperită diferența de lungime dintre unghia nou crescută și gel. În caz contrar, unghia va avea un aspect inestetic. Chiar dacă este mai rezistent decât oja clasică, gelul nu este complet rezistent la apă. Statul cu mâinile în apă vreme îndelungată provoacă umflarea gelului de unghie, desprinderea lui și apariția unor pete opace, albicioase.



Bine de știut!

Înainte de realizarea manichiurii, poți ruga personalul salonului să îți arate cum se sterilizează instrumentele. Nerespectarea regulilor de igienă crește riscul infectări cu virusurile hepatitei B și C, precum și cu HIV. Ustensilele din plastic se sterilizează cu ajutorul aparatului cu raze ultraviolete, în timp de ustensilele din metal se sterilizează fie cu o soluție dezinfectantă, fie la o temperatură foarte ridicată, peste 180 ˚C.