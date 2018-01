3 întrebări despre extractul de urzică

Oana Turcu este doctor în ştiinţa şi tehnica produselor de erboristerie, dietetice şi cosmetice. Iată câteva sfaturi pe care ţi le oferă.



Cum se întrebuinţează extractul de urzică în produsele cosmetice?

Urzica este o plantă perenă, ierboasă, cu o acţiune emolientă. Activează circulaţia sângelui, eliminând acidul uric. Este, de asemenea, astringentă, antiseptică şi un bun vitaminizant. Se utilizează în industria cosmetică la prepararea şampoanelor şi a balsamurilor pentru păr, datorită proprietăţilor sale antialergice, de stimulare a creşterii părului, cicatrizante, regenerante.



Ce rol are extractul de urzică în şampoane?

Urzica este folosită împotriva căderii părului. Aceasta acţionează ca un tonic şi-i stimulează creşterea. În plus, planta îi redă luciul, strălucirea şi frumuseţea, întărind foliculii de păr. Mai mult, urzica este perfectă şi pentru cei care nu reuşesc să scape sub nicio formă de mătreaţă. Şamponul cu extract de urzică nu irită pielea capului, nu încarcă părul şi nu are un miros deranjant.



Ce alte atuuri are urzica?

Datorită largii sale răspândiri, dar şi multiplelor întrebuinţări, urzica este o plantă extrem de populară încă din cele mai vechi timpuri şi a rămas astfel până în zilele noastre. Graţie utilizărilor sale terapeutice, mulţi o recomandă drept o plantă medicinală. Puternic tonic şi fortifiant, urzica ajută la regenerarea ţesuturilor şi la cicatrizarea rănilor, vitaminizează, remineralizează, stimulează metabolismul, fluidifică sângele şi fortifică sistemul imunitar.