Culorile norocoase în 2018 pentru fiecare zodie

Potrivit astrologilor, în anul 2018, fiecare zodie ca avea o culoare norocoasă, iar multe dintre ele sunt asociate cu fericirea și succesul pe care-l vor avea pe parcursul celor 12 luni.



Iată care este culoarea norocoasă a fiecărei zodii în acest an:



Berbec

Berbec este guvernat de planeta Marte. Iar culoarea acest nativ, pentru 2018, este galben (toate nuanțele). De asemenea, cele care vă mai poartă noroc sunt alb, verde lămâie și verde smarald - atrag norocul de partea voastră.



Taur

2018 este considerat pentru Taur anul muncii și al progresului. Culoarea norocoasă este portocaliu – necesară pentru atragerea norocului în viața ta. În plus, verde și roșu vor aduce norocul de care ai nevoie.



Gemeni

Zodia Gemeni este guvernată de planeta Mercur. În anul 2018, culori precum alb și gri deschis sunt considerate norocoase pentru ei. În plus, include în ținută ta, în fiecare miercuri, ceva verde.



Rac

Acest semn zodiacal este influențat de Lună, iar culorile considerate norocoase în 2018 pentru nativii Rac sunt turcoaz și roșu închis. Pe lângă acestea, albul și portocaliul îi ajută să atragă norocul de partea lor. Pe de altă parte, anul acesta va fi mult mai bun din punct de vedere financiar.



Leu

Nativii Leu sunt foarte ocupați și în anul 2018, dar eforturile lor vor fi răsplătite. Culorile norocoase pentru Leu sunt auriu, portocaliu, roșu și alb.



Fecioară

Acest semn zodiacal este profund influențat de Mercur. Culori ca verde turcoaz și albastru marin sunt considerate norocoase pentru nativii Fecioară. Dacă vrei să ai și mai mult noroc, îmbracă miercurea ceva verde.



Balanță

Cunoscuți pentru stilul lor, grația și misterul, nativii Balanță sunt guvernați de planeta Venus și culori precum alb, verde și albastru sunt considerate foarte norocoase. Pe de altă parte, poți include în ținuta de vineri nuanțe de crem.



Scorpion

Pentru nativii Scorpion există numai negru și alb. Ei trebuie să fie atenți în timpul retrogradării lui Marte și, prin urmare, nu se recomandă experimentarea cu noi culori. Dar, pe de altă parte, pot opta pentru albastru sau roșu.



Săgetător

Acest semn zodical este condus de Jupiter. În 2018, culorile de pământ cum sunt verde kaki, portocaliu și roșu le-ar putea aduce mult noroc. Pentru bani și sănătate, ei pot purta galben în fiecare marți.



Capricorn

Condus de planeta Saturn, în 2018, pentru Capricorn factorul de noroc bun poate fi evidențiat cu nuanțe ca albastru și verde. În afară de cele două culori, ei își pot atrage norocul prin purtarea de negru în timpul zilelor de sâmbătă.



Vărsător

Cu binecuvântările celor mai multe planete, acest semn zodiacal se va bucura financiar în 2018. Culorile norocoase pentru nativii Vărsător sunt roșu, verde și albastru. Purtarea de violet în timpul zilelor de sâmbătă poate fi benefică pentru ei.



Pești

Nativii care lucrează vor ”crește” puternic în 2018. Culorile norocoase pentru acest semn zodiacal sunt verde, violet, violet, liliac și mov. Iar purtarea de galben pal în fiecare joi va atrage norocul de partea lor.