Ce alimente ar trebui să consumi mai des dacă fumezi

Chiar dacă nu poţi renunţa la fumat, un obicei destul de dăunător, încearcă măcar să îţi menţii sănătatea printr-o dietă echilibrată. Află care sunt cele mai bune alimente pentru tine!



Bea cât mai mult ceai!

Dacă eşti o iubitoare de ceai, ai toate motivele să incluzi această băutură în meniul tău zilnic. Acest obicei te va proteja de cancerul pulmonar cauzat de fumat. Frunzele de ceai sunt bogate în catechină, un compus care inhibă activitatea radicalilor liberi din corp.



Nu uita de vitamina C!

Fumătorii sunt mai predispuşi la infecţii bacteriene, motiv pentru care ar trebui să se imunizeze cu vitamina C. Dacă aceasta lipseşte din organismul tău, poţi risca să suferi de boli de inimă, cancer şi tulburări oculare. Încearcă să îţi iei vitamina C din citrice, cât mai multe fructe şi legume.



Mănâncă legume crucifere!

Legumele crucifere, precum varza, conopida, broccoli sunt o sursă naturală de vitamine care luptă cu substanţele nocive introduse în corp prin fumat. Compuşii din legumele crucifere împiedică dezvoltarea şi răspândirea celulelor canceroase, un risc la care organismul fumătorilor este supus constant. Consumă zilnic o cantitate cât mai mare de legume crucifere fierte sau gătite la aburi.



Mai multă vitamina E

Ştiai că fumătorii care îşi măresc aportul de vitamina E îşi îmbunătăţesc elasticitatea vaselor de sânge? Acest lucru îi poate ajuta în combaterea bolilor cardiace şi pulmonare. O doză mare de vitamina E este excelentă în dieta unui fumător. Consumă germeni de grâu şi ulei din germeni de grâu, care să îţi asigure un aport zilnic de vitamina E. De asemenea, mai poţi mânca avocado, nuci, seminţe şi ulei de măsline.