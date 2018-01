Cum să fii la fel de productivă la muncă după concediu

Știm că primele zile de după vacanță sunt întotdeauna mai dificile, dar relaxează-te! Există modalități prin care poți deveni la fel de productivă; ele îți vor garanta calitate, organizare și terminarea sarcinilor la timp, eliminând stresul și stimulând productivitatea.



Iată ce ar trebui să faci:



Întocmește un plan de activități

Planificarea săptămânii de lucru îți salvează timp, te ajută să te concentrezi mai bine asupra sarcinilor importante, permițându-ți mai mult control. Specialiștii spun că fiecare minut petrecut în planificare sarcinilor economisește 10 de minute de lucru. În plus, realizează planul cu ce trebuie să faci a doua zi cu o seară înainte de pleca de la birou, nu durează mult.



Pregătește-ți ținuta cu o seară înainte

Evită să pierzi timp și energie asupra deciziilor inutile, deci pregătește-ți hainele pentru a doua zi cu o seară înainte.



Printează-ți lista cu sarcinile zilnice

Ai o singură listă de sarcini, care conține toate activitățile care trebuie făcute? Atunci printeaz-o și actualizeaz-o cu sarcinile cele noi și prioritizează-le. Se întâmplă că primește e-mailuri cu sarci noi. Prin urmare, reorganizarea acdtivităților de zi cu zi te va ajuta să păstrezi totul sub control.



Lucrează organizat

Lista ta de sarcini trebuie să fie organizată, pe baza priorităților sarcinilor. Sarcinile prioritare trebuie să se regăsească în partea de sus a foii, urmate de cele care au rata de prioritate mai mică. Asigură-te întotdeauna că termini ce este mai important. Utilizează regula 80/20 pentru a identifica sarcinile prioritare. Legea lui Pareto spune că 20% din sarcinile tale vor ave ca rezultat 80% din valoarea totală a producției. Ceea ce înseamnă că dacă dai 10 sarcini pe lista zilnică și vei termina numai două dintre cele mai importante, acestea îți vor oferi 80% din rezultatele pe care le aștepți.



Meditează timp de cinci minute după ce te trezești

Meditația relaxează corpul și mintea. În timp ce meditezi încearcă să vizualizezi ziua, în special cele mai importante sarcini ale zilei. Tehnica este folosită de oamenii de succes din întreaga lume, iar ea i-a ajutat să-și atingă obiectivele într-un timp mai scurt.



Mănâncă micul-dejun

Mâncarea unui mic dejun sănătos și echilibrat stimulează creierul de la primele ore ale zilei, iar tu vei avea o zi mult mai productivă.



Începe munca mai devreme

Majoritatea oamenilor sunt productivi în primele ore ale zilei. Dacă și tu ești așa, ia acest lucru ca un avantaj și concentrează-te asupra sarcinilor prioritare.



Verifică e-mailul numai în anumite momente

Verificarea cu regularitate a e-mailului la anumite ore ale zilei este necesară pentru actualizarea listei de sarcini. Cu toate acestea, verificarea e-mailului constant este cel mai mare hoț de timp, și ar putea să te împiedice să-ți termini treaba la timp. Verificarea e-mailului de 2 până la 3 ori pe zi, cu excepția cazului în care aștepți pe un e-mail important, ar trebui să fie suficient pentru o zi fără stres și mai productivă.



Bucură-te de pauza de prânz

Nu sări peste pauza de prânz. Este momentul în care te poți deconecta de la problemele de la locul de muncă, pentru a te reîncărca cu energie și a te relaxa. În plus, pauza de prânz ajută pe om să-și împartă sarcinile de peste zi, pentru o productivitate optimă.



Ținând cont de aceste sfaturi vei reuși să fii mai productivă la locul de muncă, să ai o carieră de succes și să ții la distanță stresul!