Încă o demisie la Bălți // Primarul interimar al orașului a plecat din funcție: a fost supus presiunilor din partea lui Usatîi

Primarul interimar al municipiului Bălți, Igor Șeremet, a demisionat din funcție, în această dimineață. El a invocat presiuni din partea edilului de Bălți, Renato Usatîi, care de mai bine de un an gestionează orașul prin Skype. Șeremet a scris în cererea sa de demisie că motivul plecării este „neîncrederea primarului municipiului Bălți în capacitățile sale de administrare”.



În funcție, Șeremet a fost investit în 2015. Igor Șeremet este avocat, iar pentru postul de viceprimar a fost propus de actualul primar, Renato Usatîi. În filmulețul video postat pe Facebook, Igor Șeremet spune că demisia survine după scandalul deșeurilor, care la sfârșitul anului trecut, practic a paralizat orașul Bălți.



Acesta mai afirmă că, după ce a intervenit Guvernul ca să rezolve problema gunoiului, primarul din Bălți l-a atacat dur.



„În măsura în care, în mod public, domnul primar se expune asupra pierderii încrederii față de modalitatea în care administrez în calitatea mea de viceprimar, în măsura în care urmează să coordonez fiecare acțiune a mea cu anumiți consilieri municipali, pentru păstrarea reputației mele de jurist și de corectitudinea care în permanență am păstrat-o, astăzi declar demisia din funcția de viceprimar”, a spus viceprimarul.



Igor Șeremet spune că va activa în continuare ca avocat și nu va mai tolera ca cineva să îi pună bețe în roate la primărie.



„Declar public și deschis că revin în activitatea mea avocațială, nu în activitățile pe care mi le-a sortit domnul primar. În municipiul Bălți nu am venit să dobândesc careva dividende publice pentru accesarea anumitor funcții cu mult mai înalte, am venit cu alte scopuri” a spus Igor Șeremet.



Amintim că, acum câteva zile, doi șefi de întreprinderi municipale din Bălți au anunțat că nu vor mai accepta indicații transmise prin Skype din afara țării, iar șeful direcției responsabile de evacuarea deșeurilor a demisionat.