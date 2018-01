Tradiții din întreaga lume care aduc noroc de Anul Nou

Anul Nou se apropie cu pași repezi încât ne-am gândit că poate vei vrea să pui în practică unele dintre cele mai interesante tradiții din întreaga lume. Află ce fac locuitorii altor țări pentru a-și spori norocul în noaptea dintre ani!



Stropește-ți prietenii cu apă (Thailanda)

Dacă ultima zi a anului te prinde în Thailanda, află că cei de acolo au obiceiul de a se tropi cu apă, ba chiar mai mult, gestul în sine are și semnificația de a spăla și de a alunga ghinionul.



Alege cu grijă cine îți trece primul pragul (Scoția)

Scoțienii sunt destul de pretențioși în ceea ce-l privește pe primul om care le va trece pragul de anul Nou. Aceștia preferă să fie un bărbat înalt, care să aibă la el cadouri specifice precum sarea, whiskey sau biscuiți, deoarece consideră că doar așa vor avea noroc tot anul.



12 boabe de struguri în 12 secunde (Spania)

În Spania există tradiția potrivit căreia de Anul Nou e bine să mănânci 12 boabe de struguri cât poți de repede pentru a avea prosperitate, boabele reprezentând fiecare lună a anului ce vine. Și dacă te gândeai că e o tradiție nouă, ei bine, aceasta datează încă din 1909 când cultivatorii de struguri au venit cu această idee inedită pentru a vinde toți strigurii într-un an cu o recoltă excepțional de bogată.



Poartă alb din cap până-n picioare (Brazilia)

Nu mai e un secret pentru nimeni că brazilienilor le place să petreacă, iar când vine vorba de petrecerea dintre ani, criteriul de care nu se abat este acela de a se îmbrăca în alb. Dacă dorești să aduci o pată de culoare ținutei poți purta accesorii colorate: verde pentru sporirea sănătății, galben pentru prosperitatea materială, roșu pentru succes în dragoste și mov pentru inspirație.



Alege lenjeria colorată (Mexic)

În țările din America Latină precum Mexic, Bolivia sau Brazilia, culoarea lenjeriei intime va determina ce fel de an vei avea, așa că alege-o cu grijă. Tradiția spune că cea mai recomandată culoare pentru trecerea dintre ani este roșul, căci va aduce armonie și noroc pe plan amoros. Dacă vrei să ai un an liniștit, porta alb.