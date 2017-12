10 superstiții de Anul Nou de care trebuie să ții cont!

Cum era aia? „Cele bune să se-adune, cele rele să se spele?“ Păi, bineînțeles! Se termină un an? Lasă, că vine altul. Sau, ca să parafrazez un personaj din Caragiale, „tânără ești, frumoasă ești, de nime’ nu depanzi“. Și ca să-ți meargă mult mai bine, iată sunt cele mai tari superstiții pentru ca vechiul an să se ducă și ca noul an să vină cu mult noroc.



Lenjerie roșie sau galbenă pentru un an mai bun

Ne pare rău, dar trebuie s-o afirmăm: viitorul, dar ce zicem noi viitorul, fericirea ulterioară a vieții tale stă într-o pereche de chiloți. Adică, mai exact, în culoarea lor. Dacă vrei să ai un an sălbatic și pasional, vechile intelectuale ale trecutului te sfătuiesc să porți chiloți roșii. Dar dacă, dimpotrivă, ești axată pe bani sau vrei să-ți găsești un job mai bun, trebuie să porți galben. Dar mai bine porți unii care să conțină și roșu, și galben! Sau, dacă ai doar roșu și doar galben, pune-i și tu unii peste alții. Nimeni n-o să știe!



Fă-ți curat în casă pentru un start curat

Vrei să ai o casă curată tot anul? Fă-ți curat în casă. Șterge, aerisește, spală, calcă, toată catastrofa! Pe urmă, stai și holbează-te la casa ta curată, așteptând ca noul an să vină. Și-o să vină, n-ai tu grijă!



Fă-ți o listă de dorințe pentru anul viitor

Nu știm dacă la tine funcționează treaba asta cu rezoluțiile, dar, în fine, fă-ți o listă cu ce vrei să faci și dă-i bătaie! Vrei pace pe planetă? Scrie acolo „vreau pace pe planetă“ (în mod clar nord-coreenii n-or să mai amenințe SUA cu războiul nuclear!). Vrei, poate, să-ți găsești marea iubire cu „mî“ mare și „i“ mare. Scrie acolo „vreau să-mi găsesc marea iubire“ și, bam, să vezi cum ți-l găsești! Pe bune, nu glumim! E doar o chestiune de setare. Dacă te setezi din cap să vă găsiți, Universul o să facă în așa fel încât să vă vedeți.



12 luni, 12 dorințe, 12 boabe de struguri

De cum bate miezul nopții, mănâncă 12 boabe struguri, câte una pentru fiecare lună a anului, în timp ce-ți pui o dorință. Dacă nimerești o boabă acră se cheamă c-ai pus-o. O să te aștepte o lună plină de necazuri.



Aleargă în jurul blocului cu bagaj

Îți faci un bagaj cu ce fel de haine cere vacanța pe care o vrei tu. (Dacă vrei să te duci la plajă, îți pui acolo un costum de baie, soluții de protecție împotriva razelor ultraviolete, un prosop, d-astea, dacă vrei la schi, îți pui și tu costumul de schi, niște apreschiuri, d-astea...) și pe urmă, cu valiza făcută, alergi în jurul blocului. Sau în jurul casei, depinde unde stai. Sau te dai pe scări în sus și-n jos! Nu știm dac-o să pleci pe undeva, dar în mod cert dai jos niște kile!



Vezi să ai bani în mână când bate de miezul nopții!

Dacă ții bani în mână când se schimbă anul, o să ai parte de bani tot anul! În fond, dacă-ți arde de călătorii, trebuie s-o faci și p-asta! Având în vedere că vrei în călătorii și trebuie să alergi în jurul blocului cu valiza, vezi să ai și niște bani în mână! Și nu uita de lenjeria roșie și galbenă!



Mătură toată energia negativă

Dacă ai avut un an extrem de prost, mătură! Ia o mătură și mătură toată mizeria înspre stradă. Astfel, arunci toată negativitatea afară din casă!



Arde răul!

Scrie tot ce nu ți-a plăcut la anul care tocmai se termină și arde foaia! În felul ăsta, arzi și răul!



Bea-ți abundența!

Deci ce vrem să spunem. Se ia un bănuț galben (simbolizează aurul) sau orice altceva din aur (o verighetă, un inel, un lănțișor), se pune într-un pahar cu apă și se bea apa. Ar trebui ca asta să-ți aducă o gârlă de bani!



Mănâncă linte!

Ține minte! Mănâncă linte! Se crede că dacă mănânci linte pe tot parcursul ultimei zile din an sau dacă iei o lingură sănătoasă de linte fix după miezul nopții o să ai parte de bogății cu nemiluita. (Deci, dacă ieși s-alergi în jurul blocului, cu schiurile după tine, cu chiloțioi roșii și cu ăia galbeni, după ce ai măturat răul și ți-ai băut apa avuției, cu o mână îți ții banii și cu cealaltă lingura de linte! Să nu uiți!)