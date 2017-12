Culori favorabile fiecărei zodii

Fiecare semn astral e sensibil la anumite culori. Unele poartă noroc, altele aduc încredere în sine și stabilitate în relațiile cu cei din jur. Află care sunt nuanțele tale și cu ce alte tonuri le poți asocia, pentru a-ți trăi viața în pace și armonie.



Berbec: energia purpurie

Roșul-purpuriu simbolizează energia pură, pasiunea fără opreliști, esența vieții. Este culoarea care mobilizează și dinamizează. Poate fi însoțită de nuanțe de roșu-brun, pentru un simț sporit al responsabilității, și de verde sau mov, pentru armonie în relațiile cu cei din jur.



Taur: echilibrul verde

Verdele este culoarea celor născuți în zodia Taur. Favorizează stabilitatea financiară și personală. Încurajează achiziția de bunuri imobiliare, iar în dragoste ajută la stabilizarea emoțiilor. Intermediază armonia cu natura, reprezintă echilibrul sentimental. Nativii pot nuanța verdele cu tonuri calde și senzuale de roșu, portocaliu sau galben.



Gemeni: vioiciunea multicoloră

Pe gemeni îi pot influența o mulțime de culori, ceea ce corespunde acestui semn zodiacal extrem de schimbător. Culoarea lavandei, variațiile de gri, nunațele de albastru, marou, verde, argintiul se numără printre tonurile favorabile, care stimulează activitatea cerebrală. Verdele e util în dragoste, tonurile de gri și de albastru întrețin relațiile armonioase cu cei din jur, culoarea maro potejează achizițiile materiale și investițiile.



Rac: emoțiile alb-galbene

Albul și galbenul sunt culorile de care nu trebuie să se dezică nativii în Rac. Acestea favorizează echilibrul emoțiilor, intuiția și sentimentul de protecție. Reprezintă culorile lunii, referința la care se raportează acest semn matern și binevoitor. Galbenul înveselește dispoziția schimbătoare a nativilor.



Leu: stindardul portocaliu

Portocaliu, galben-auriu și roșu sunt culorile ideale ale nativilor Leu. Protejează afacerile, acțiunile de natură comercială sau culturală, alungă tensiunile. Sunt nuanțele dinamismului și stimulează un temperament de lider.



Fecioară: seninătatea galben-albastră

Galbenul, albastrul și tonurile de maro sunt culorile protectoare ale celor născuți sub acest semn. Aduc seninătate și calm în situații care necesită o bună capacitate de analiză. Sunt asociate muncii asidue și armoniei în sfera profesională.



Balanță: forța în tonuri pale

Albastrul deschis, verdele și roșul pal sunt culorile celor născuți în Balanță. Permit eliberarea energiilor spirituale și dau forță psihologică în relațiile cu ceilalți. Atrag norocul și protejează împotriva energiilor negative. Albastrul deschis reprezintă latura armonioasă, delicată a nativilor, verdele le permite să lege relații cu cei din jur iar roșul palid este afecțiunea lipsită de pasiune distructivă.



Scorpion: misterul roșu și negru

Culorile ideale ale nativilor sunt roșul și negrul, de natură a armoniza relațiile cu cei din jur. Îi ajută pe nativi și să elibereze emoțiile ascunse. Roșul sombilizează pasiunile ascunse în inima nativilor, iar negrul este abisul extrem, dar și misterul care înconjoară adesea visele celor născuți sub acest semn.



Săgetător: înțelepciunea mov

Culorile lui sunt portocaliul, albastrul și movul, care atrag undele spirituale, deschid căile de comunicare și detensionează relațiile. Portocaliul reprezintă foarte bine latura tonică și entuziastă a nativilor, movul – înțelepciunea, iar albastrul dorința de armonie.



Capricorn: organizarea gri

Culorile norocoase ale nativilor sunt gri, maro și roșu închis, cu rol protector împotriva dificultăților materiale și spirituale. Îi ajută să-și canalizeze emoțiile negative, calmează și odihnesc. Nunațele de maro reprezintă austeritatea, responsabilitatea, planificarea și organizarea de care au nevoie nativii.



Vărsător: tenacitaea albastră

Verde, albastru și roșu sunt culorile celor născuți sub acest semn. Sunt aducătoare de pace în relațiile cu cei din jur. Albastrul închis e culoarea gheții care ascunde adâncimi nebănuite – atât tenacitate cât și sânge-rece, care le permit nativilor să atingă țelurile pe care și le propun.



Pești: utopia turcoaz

Verdele, movul, violetul și tucoazul sunt nunațele favorabile Peștilor. Îi ajută să-și exprime sentimentele, să-și clarifice emoțiile. Turcoazul, culoare și caldă, și rece, degajă o energie intensă. Reprezintă o lume ideală, utopică, la care nativii visează cu ochii deschiși.