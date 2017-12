Top 10 surse de vitamina D

Sintetizată în organism sub efectul razelor soarelui, vitamina D este esențială pentru sănătatea noastră. Carențele sunt frecvente în anotimpul rece, însă lipsa vitaminei poate fi compensată printr-o alimentație corespunzătoare.



Organizația Mondială a Sănătății recomandă 10 micrograme de vitamina D pe zi pentru bebeluși și 15 micrograme/zi pentru adulți.



Numită și vitamina soarelui, vitamina D facilitează absorbția calciului și fosforului la nivel digestiv și ajută la fixarea calciului în oase. Stimulează imunitatea, scade senzația de oboseală, are efect pozitiv asupra mușchilor și inimii. Lipsa ei duce la depresie, favorizează osteoporoza și crește tensiunea arterială, riscul de cancer la sân și colorectal. O dietă corespunzătoare furnizează necesarul zilnic din aceast compus organic.



1. Uleiul de ficat de cod

Are un aport incredibil de 250 micrograme de vitamina D/100 ml produs. Dacă nu îți place gustul uleiului de pește, poți să îl ingerezi sub formă de capsule.



2. Heringul

Acest pește din mările nordice este o sursă excelentă de vitamina D (13-22 micrograme/100 g). Aportul de vitamină este dat de modul de preparare: cele mai mari cantități le oferă heringul afumat, preparat la grătar sau marinat.



3. Macroul

Cu o concentrație medie de 13 micrograme vitamină D/100 g, macroul e o sursă bună de substanțe nutritive. Pentru a beneficia la maximum de calitățile sale, prăjește-l în ulei.



4. Sardinele

Conțin circa 12 micrograme vitamina D/100 g. Cele la conservă, în ulei de măsline, sunt recomandate pentru aportul important de vitamină.



5. Somonul și păstrăvul

Acești doi pești grași oferă, în medie, 10 micrograme de vitamina D/100 g. Pentru a beneficia la maximum de calitățile lor nutritive, gătește-i sănătos: somonul se prepară la vapori, iar păstrăvul la cuptor.



6. Tonul

Tonul la conservă are o concentrație de 7 micrograme vitamină D/100 g. Tonul crud, folosit în preparate de tip sushi, este la fel de bogat în vitamină.



7. Ciocolata neagră

Conține circa 5 micrograme de vitamina D/100 g. Alege cicolata neagră compusă din minimum 70 % cacao.



8 .Laptele

Esențial pentru aportul său de calciu, este, în egală măsură, o sursă bună de vitamina D (3,7 micrograme la o cană de 250 ml). Laptele nedegresat de vacă este cel mai indicat.



9. Ouăle

Vitamina D este concentrată în principal în gălbenușul crud: 3,25 micrograme/100 g.



10. Ciupercile

Ciupercile de tip șampinion oferă 1,18 micrograme de vitamina D/100 g. Gătește-le la cuptor și asociază-le cu carne de vită, care e, la rândul ei, o sursă bună de vitamina D.



Bine de știut!

Și ficatul de mânzat este bogat în vitamina D.