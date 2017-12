Ce aduce solstiţiul de iarnă 2017

În fiecare an, pe data de 21 decembrie, se sărbătoreşte solstiţiul de iarnă, fiind cunoscut ca şi cea mai scurtă zi din an. Evenimentul se va produce la ora 18:28, ora României şi este menit să aducă o serie de schimbări în plan sentimental.



Începutul iernii astronomice

Solstiţiul de iarnă marchează începutul iernii astronomice din emisfera nordică, acolo unde este şi cea mai scurtă zi, de 8 ore şi 50 de minute şi cea mai lungă noapte a anului, de 15 ore şi 10 minute. Acest eveniment astronomic este legat de mișcarea anuală aparentă a Soarelui pe sfera cerească, ce reprezintă consecința mișcării reale a Pământului în jurul Soarelui. În emisfera sudică a Pământului, fenomenul are loc invers, momentul respectiv marcând începutul verii astronomice. La momentul solstițiului de iarnă, Soarele se află în emisfera australă a sferei cerești, el efectuând mișcarea diurnă în lungul cercului paralel cu ecuatorul ceresc, numit „tropicul Capricornului”. Aceasta explică, pentru latitudinile medii ale Terrei, inegalitatea zilelor și a nopților, precum și succesiunea anotimpurilor.



Schimbări în plan amoros

Odată cu solstiţiul de iarnă, încep să se resimtă o serie de schimbări la nivel comportamental în relaţiile amoroase. Spre exemplu, dacă eşti genul de persoană sensibilă, s-ar putea să simţi un soi de ataşament diferit faţă de persoana iubită, o nevoie pe care o ai acum mai mult ca oricând. Pe de altă parte, acesta îţi poate arăta ceea ce simte pentru tine sau poate trece de cealaltă parte a baricadei printr-o atitudine distantă şi rece. La început, e posibil să crezi că intenţia lui este să te testeze, când de fapt vei descoperi că energia negativă a planetelor îl face să fie indispus. Un alt exemplu de menţionat este acela al cuplurilor care se leagă după câteva zile şi se despart tot atât de repede pe cât s-au cunoscut. Dacă ţi se întâmplă acest lucru şi te simţi dezamăgită, înseamnă că e nevoie să mai aştepţi puţin la capitolul relaţii şi să vezi ce îţi rezervă anul 2018 din acest punct de vedere.



Energii negative acumulate

În această perioadă destul de stresantă, vei observa că atât tu, cât şi cei din jurul tău veţi avea tendinţa să vă încărcaţi cu energie negativă şi să răbufniţi. Acest lucru poate fi extrem de nociv în relaţiile sociale, deoarece poate schimba în totalitate impresia unei persoane despre tine. Indiferent de situaţia în care te afli, încearcă să faci apel la calm şi la răbdare, virtuţi care nu trebuie să îţi lipsească dacă vrei să reuşeşti în ceea ce ţi-ai propus.