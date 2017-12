Chemarea ambasadorului Neguța la Chișinău, subiect de interes pentru presa străină

Subiectul chemării la Chișinău a ambasadorului Moldovei din Rusia, Andrei Neguța, pentru consultări a fost de interes pentru mai multe instituții de presă prestigioase din Europa, dar și de peste ocean.



”Moldova a retras ambasadorul său din Rusia pentru consultări ca răspuns la hărțuirea și intimidarea de către autoritățile ruse a politicienilor și oficialilor moldoveni”, scrie agenția Reuters, cu referire la comunicatul diplomației de la Chișinău.



”Relațiile dintre Moldova și Rusia au fost marcate de o serie de tensiuni în acest an, inclusiv expulzarea reciprocă a diplomaților în mai și declararea în august drept persona non grata în Moldova a vicepremierului rus”, titrează versiunea electronică a New York Times.



Presa străină mai atrage atenția că, potrivit guvernării de la Chișinău, oficialii săi sunt persecutați inclusiv ca efect al investigației privind spălarea prin băncile din Moldova a 22 de miliarde de dolari din Rusia. În replică, Moscova a acuzat Chișinăul de ”unele acțiuni anti-rusești deschise”.



Portalul britanic uk.businessinsider.com notează că Moldova, o țară post-sovietică, este divizată politic între guvernarea pro-Occidentală, care optează pentru o apropiere mai strânsă de Uniunea Europeană și președintele Igor Dodon, susținut de Rusia.



La începutul lunii decembrie, președintele partidului aflat la guvernare, Vlad Plahotniuc, a acuzat autoritățile ruse de hărțuirea sa, dar și a altor oficiali moldoveni, prin dosare fabricate la comandă, mai notează presa străină.