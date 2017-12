Replica Kremlinului după noua strategie ”imperialistă” a lui Donald Trump

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, a criticat, marţi, Strategia Naţională de Securitate a preşedintelui SUA, Donald Trump, catalogând-o ”imperialistă”, însă a salutat disponibilitatea Washingtonului de a coopera în anumite domenii, informează site-ul agenţiei Reuters.



Cu o zi mai devreme, Donald Trump a făcut publică noua Strategie de Securitate Naţională, în care acuză Rusia de amestec în afacerile interne ale ţărilor din întreaga lume. În plus, Trump a precizat că Rusia şi China reprezintă "puteri rivale" pentru SUA, într-o nouă eră a competiţiei globale, însă Washingtonul trebui să încerce să construiască un "parteneriat semnificativ cu acestea".



”O citire rapidă a unor părţi din strategie care menţionează ţara noastră arată un caracter imperialist al acesteia. Documentul indică şi lipsa de disponibilitate de a renunţa la ideea unei lumi unipolare şi, în plus, un refuz insistent, un dispreţ faţă de lumea multipolară”, a declarat Peskov.



”Nu putem fi de acord cu o atitudine ce vede ţara noastră ca pe o ameninţare la adresa Statelor Unite. În acelaşi timp, sunt câteva aspecte pozitive modeste, în mod particular disponibilitatea de a coopera în zone care corespund intereselor americane”, a adăugat purtătorul de cuvânt al Kremlinului.