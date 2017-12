Pavel Filip, despre remanierea Guvernului: Schimbările se fac atunci când ești în creștere, pentru a obţine rezultate şi mai bune

Schimbările se fac atunci când eşti în creștere, pentru a obţine rezultate şi mai bune, iar această remaniere era un pas logic, care demonstrează intenţia Guvernului de a fi mai aproape de cetăţeni. Declarația aparține premierului Pavel Filip și a fost făcută după ce a fost anunțată componența noului Executiv de către liderul PDM, Vlad Plahotniuc.



”Rezultatele sunt fireşti. Am pornit cu o reformă foarte importantă: reforma Guvernului. După care am reintegrat-o. Nu a fost un proces uşor. Următorul pas a fost numirea secretarilor de stat, făcută prin-un mod obiectiv şi transparent, în care au fost aleşi oameni profesionişti pentru fiecare domeniu. Acest proces îl încadrăm într-o noţiune numită depolitizarea totală a Guvernului. În ultima etapă, practic toţi miniştrii sunt în afara formaţiunilor politice. Vreau să aduc mulţumiri coaliţiei de Guvernare pentru că a făcut un pas important, care trebuie scos în evidenţă”, a declarat Pavel Filip.



Prim-ministrul le-a mulţumit foștilor miniștri şi a menţionat că împreună au reuşit scoaterea Republicii Moldova din criză.



"Vreau să mulţumesc în parte fiecărui membru al guvernului care pleacă. S-a reuşit în această perioadă nu doar să revenim la discuţii cu partenerii externi, dar să obţinem şi finanţări. Nu am decât să mă mândresc cu această echipă guvernamentală şi spun cu toată certitudinea că în următoarea perioadă vom da dovadă de rezultate bune pentru ca această guvernare să fie mai aproape de cetăţeni", a mai spus premierul Pavel Filip.