Ce spun astrele azi, 19 decembrie

Berbec

Increderea oarba in prietenii vostri s-ar putea sa va aduca dezamagiri astazi. Din pacate sau din fericire pentru voi, veti avea parte de imprejurari in care veti vedea cine va este cu adevarat prieten. Daca va doriti cu orice pret sa cresteti profesional, va fi nevoie sa faceti numeroase compromisuri, insa ar fi bine ca, inainte sa le acceptati, sa analizati foarte atent daca se merita sau nu. Dozarea inteleapta a fortelor si energiilor poate fi o initiativa inteleapta, mai ales ca sanatatea voastra va fi amenintata pe parcursul zilei, de diversi factori preexistenti. Climatul armonios din familie va poate fi de mare folos im mentinerea echilibrului emotional.



Taur

Nu va lasati dominati de melancolie, gandindu-va mereu la ceea ce ar fi putut fi. Va veti consuma energiile inutil si, la finalul zilei, veti observa ca totul ramane in acelasi stadiu si ca nu ati reusit sa rezolvati nimic. Puteti merge asa la infinit, daca va tine psihicul si nu clacati. Din pacate, experienta arata ca acest tip de atitudine distruge, la un moment dat, asa ca ar fi bine sa nu va lasati la voia intamplarii si sa interveniti in sprijuinul propriei persoane. Evitati sa va dedati exceselor si aveti grija la ceea ce mancati, dar si la modul in care va organizati perioadele de munca si de odihna. Daca nu veti avea grija de voi, este posibil sa experimentati chiar probleme medicale.



Gemeni

Veti fi mai curajosi astazi si veti reusi sa treceti mai usor peste subiectele delicate. Acest lucru ar putea sa deranjeze unele persoane din jur, care profitau de pozitia voastra de inferioritate si incercau sa o mentina cat mai mult timp posibil. Incercati sa va pastrati autonomia de actiune, daca nu independenta, pentru ca astfel veti reusi sa mergeti inainte cu capul sus. Situatia profesionala va fi cea care va reusi sa va creasca increderea in propriile foarte, daca veti sti sa profitati de situatiile favorabile care vor aparea pe parcursul acestei zile. Si, daca ati avut grija sa cultivati o relatie speciala cu partenerul de cuplu, inclusiv viata personala va insemna implinire si satisfactie. Asumarea de riscuri inutile ar putea, insa, sa strice totul pentru voi.



Rac

Aveti grija cum va comportati cu cei dragi, pentru ca presiunile din celelalte domenii ale vietii voastre ar putea sa va faca irascibili, iar izbucnirile nejustificate fata de ei ar putea sa-i indeparteze, uneori deifnitiv, daca astfel de situatii se repeta frecvent. Orice problema ar aparea pe parcursul acestei zile, trebuie rezolvata cu calm si diplomatie, chiar daca simtiti ca nervii va sunt intinsi la maximum. Din punct de vedere financiar, sunteti foarte expusi si nu este exclus sa experimentati pierderi din acest punct de vedere, daca nu veti apela la prudenta maxima. Apelati la sprijinul moral al prietenilor apropiati, daca simtiti nevoia sa vorbiti, sa va descarcati emotional, de presiunea evenimentelor de pe parcursul zilei.



Leu

Chiar daca pare ca proiectele voastre profesionale incep sa prinda contur, priviti mai cu atentie detaliile si partile componente, pentru ca exista riscul de a scapa ceva din vedere, ceva ce ar putea sa para nesemnificativ, dar care sa se dovedeasca a fi de importanta capitala. Aveti grija de voi, mai ales daca observati o scadere a imunitatii si va simtiti mai vunerabili la imbolnaviri. Sunteti destul de puternici pentru a depasi incercari de natura sentimentala, insa costurile in resurse nu vor putea fi trecute cu vederea. O eventuala epuizare psihica si emotionala va poate aduce in situatia de a va confrunta cu probleme de sananate neplacute.



Fecioara

Veti fi mult mai intreprinzatori ca de obicei, iar acest lucru va va implica in afaceri mai profitabile si va va aduce si contacte influente. Diplomatia este o conditie imperativa pentru ca demersurile voastre in aceasta directie sa aiba succes. Aveti grija cum va manevrati bugetul, astfel incat sa nu va depasiti posibilitatile. Este periculos sa va indatorati. In viata personala veti avea parte de destul de multa agitatie, insa acest lucru nu va va derana foarte mult, pentru ca nu va place deloc rutina. Totusi, aveti grija ca toata aceasta agitatie sa nu degenereze in situatii mai acute. Dorinta de evada se va face resimtita la finalul zilei.



Balanta

Un comportament inadecvat fata de partener nu poate fi reparat printr-o brusca atitudine binevoitoare si mieroasa, care pare mult prea artificiala. Nu veti putea pacali pe nimeni si, daca nu veti actiona cu intelepciune, este foarte posibil sa aveti probleme destul de mari in relatia de cuplu. Trebuie sa fiti sinceri in relatia cu partenrul si sa aveti o comunicare deschisa, daca vreti sa fiti bine intelesi si sa va pastrati relatia in bune conditii. In privinta vietii profesionale, eforturile nu vor fi zadarnice si va veti bucura si de suportul unor persoane de bunacredinta, asa ca sansele de a progresa sunt destul de mari. Astrele va vor sprijini in depistarea din timp a pericolelor si evitarea lor.



Scorpion

Contextul astral va va facilita succesul, atat in viata personala, cat si in cea profesionala; implicarea voastra este, insa, esentiala. Oportunitatile vor aparea cu usurinta si va depinde de voi cum veti sti sa le fructificati, astfel incat sa maximizati cat de mult posibil rezultatele unor imprejurari atat de favorabile. Bucurati-va de fiecare moment de implinire si impartasiti-va trairile cu cei din jur. Fiti mai deschisi cu familia, chiar daca acest lucru este impotriva naturii voastre. O astfel de deschidere va ajuta mult relatia cu cei apropiati. Daca au existat tensiuni in relatiile cu acestia, astazi este un moment perfect pentru ale remedia.



Sagetator

Veti avea parte de numeroase intalniri pe parcursul zilei de astazi, intalniri care va vor zdruncina destul de puternic tiparele de gandire si, implicit, de actiune. Crearea unui echilibru intre plan si actiune va va feri de a face greseli majore. Veti avea noroc in intreprinderile in care va veti implica in aceasta zi, insa daca doriti ca lucruile sa-si mentina tenta pozitiva pana la finalul zilei, pastrati-va realismul si obiectivitatea. In acest fel va veti proteja de surprize neplacute. Tonul calm si intelegrea in familie vor fi esentiale pentru mentinerea unor relatii cordiale cu cei dragi; trebuie sa va intensificati eforturile pentru a intari coeziunea in familie.



Capricorn

Astazi tindeti sa va comportati de o maniera ceva ma agresiva ca de obicei, incercand sa faceti fata problemelor cu care va veti confrunta. Incercati sa aratati, totusi, mai multa intelegere fata de cei din jur, diferentiati situatiile una fata de alta, nu puneti totul in aceeasi oala. In privinta vietii sentimentale, situatia se anunta a fi destul de agitata; veti cunoaste momente foarte pasionale, pe care va trebui sa le apreciati la justa valoare. Aveti grija sa nu cereti mai mult decat voi insiva puteti oferi, pentru ca atunci nu ar fi deloc corect din partea voastra. Fiti atenti la efectele secundare ale eventualelor tratamente medicale pe care vi le administrati.



Varsator

Afacerile de mari dimensiuni, care sclipesc ca un diamnt in soare, pot lua ochii, insa, din pacate, cea mai mare parte a lor se vor dovedi a fi doar iluzii. Astazi ar fi bine sa va concentrati pe intreprinderile de mai mici dimensiuni, cu castiguri mai modeste, dar sigure. Aventurile nu vor avea succes si, daca va veti lasa purtati prea mult de aripile iluziilor, s-ar putea sa va destabilizati psihicul in asa masura incat cu greu sa va reveniti la normal. Atunci cand este posibil, evitati esecurile. Se poate sa apara probleme in familie, ceva care sa va capteze intreaga atentie in a doua parte a zilei si sa va taie din entuziasm si energie creatoare. Dar trebuie sa interveniti; acest lucru nu poate fi evitat.



Pesti

Nu priviti lucrurile din punctul de vedere al unei persoane deja invinse; descuraarea are efecte negative asupra vitalitatii, asupra fortei voastre de reactie. Viata este o lupta si trebuie ca mereu sa fiti pregatiti sa interveniti. Concentrati-va energia pe rezolvarea problemelor, nu pe a va plange de mila sau cine stie ce actiuni fara rost. Gasiti pe cineva de incredere care sa va inteleaga si sa va sprijine. Actionati cu tact si diplomatie in caz de situatii conflictuale si nu va amestecati acolo unde nu este neaparata nevoie. Cu cat va veti mentine mai neutri in astfel de evenimente, cu atat veti fi mai castigati.