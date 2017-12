Remedii cu usturoi crud

Căpățâna de usturoi este la îndemâna oricui și e atât de folosită în bucătărie, încât ajunge să fie neglijată ca leac. Adeseori e respinsă din farmacia naturistă din cauza mirosului persistent.



Usturoiul acţionează ca un antibacterian și antibiotic natural, fluidizează sângele, scade nivelul de colesterol rău. Consumat în stare crudă, ajută la tratarea infecțiilor.



Cu miere, combate varicele

Usturoiul ajută la eliminarea grăsimii de pe pereții vaselor de sânge, prevenind rigidizarea arterelor. Zdrobit și combinat cu miere, este eficient în varice, artrită și cardiopatie ischemică. Asigură o circulație bună, deoarece crește fluiditatea sângelui, previne atacurile de cord și angina pectorală prin dilatarea vaselor sangvine. Pisează 250 g usturoi și lasă la macerat o săptămână cu 250 g de miere. Din acest macerat, ia o lingură de 3 ori pe zi, cu o jumătate de oră înainte de masă. Ține o cura 60 de zile.



Are acțiune antiparazitară

Mănâncă frecvent usturoi crud între mese! Este excelent pentru detoxificare, deparazitare și imunizare. Pentru a elimina paraziții și viermii intestinali, ia 2 căței de usturoi de 2 ori pe săptămână. Dacă nu îi suporți gustul, ia extract de usturoi sub formă de capsule, 3 ori pe zi.



Scade colesterolul rău

Zdrobit și amestecat cu puțină apă, scade colesterolul rău LDL, fiind indicat în ateroscleroză, atac vascular cerebral. În caz de ardiopatie ischemicặ, e indicată o cură de 30 de zile: în primele 10 zile ia o jumătate de cățel de usturoi pe zi, în următoarele 10 un cățel întreg pe zi, iar în ultima parte a curei, câte doi căței pe zi. Pentru prevenirea aterosclerozei, tot 30 de zile, se iau 1-3 căței de usturoi zilnic.



Ajută în bolile respiratorii

Acționează asupra sistemului respirator și a celui digestiv, având efect antiseptic. Crește capacitatea corpului de a combate agenții patogeni. Pentru astmatici este recomandat un macerat de usturoi, miere și lămâie. Peste 10 căpățâni de usturoi se pun 1 kg de miere și sucul de la 10 lămâi. Se lasă 7 zile într-un recipient închis. Se strecoară și se iau 4 lingurițe pe zi.



Previne infecțiile

În scop preventiv, usturoiul poate fi folosit și în situațiile în cazul recidivei anumitor boli infecțioase. La micul dejun, se unge o felie de pâine cu ulei de măsline și se adaugă peste un amestec de usturoi pisat și pătrunjel tocat.



Combate guta

Din usturoi și ulei de măsline se poate face un leac pentru cei care suferă de reumatism, în special de gută. Se amestecă 4-5 căţei de usturoi zdrobiți cu puţin ulei de măsline, aplică o compresă cu acest amestec pe zona afectată.



Atenție!

Usturoiul are și contraindicații. Dacă ți-au fost prescrise medicamente anticoagulante, consultă medicul înainte de a lua leacuri cu usturoi. Nu este un remediu bun pentru cei care suferă de probleme gastro-intestinale.



Truc

Pentru a scăpa de mirosul neplăcut al respirației, dat de compușii cu sulf din usturoi, mestecă pătrunjel, anason, cuișoare sau chimen.