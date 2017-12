Atuurile consumului de suc de morcovi

Bucură-te de sănătatea la pahar pe care natura ți-o pune la dispoziție. Morcovul este una dintre cele mai sănătoase, vitaminizante și gustoase legume. Sucul de morcovi îți păstrează vederea bună, dar acesta nu este singurul avantaj pe care ți-l oferă.



Deși se spune că anumite fructe și legume au forme asemănătoare anumitor organe din organism și că prin consumarea lor ținem bolile la distanță, legumele sunt gustoase, sațioase și ușor de procurat. Chiar dacă anumite voci susțin că morcovul este în interior asemănător ochiului uman și că este ideal a fi consumat tocmai pentru a menține sănătatea vizuală, morcovul este bun pentru sănătatea întregului organism.



Plini de vitamine și am ales având un aport mare de beta-caroten, morcovul poate fi consumat de către toată lumea.



Previne diabetul și bolile cardiovasculare

Recomandat a se consuma mai ales pentru a te bucura de o privire ageră, are beneficii se cuprind și frumusețea părului, a unghiilor cât și a pielii.

Culoarea sa vine tocmai din aportul mare de batacaroten la care se adaugă o doză semnificativă de vitamina A, benefică la menținerea sănătății pielii, a vederii cât și a aparatului cardiovascular.

Cantitatea de potasiu regăsită în această legumă, protejează și ficatul, ajută la eliminarea depozitelor adipoase din organism și astfel contribuie și la reducerea colesterolului rău.

Bucurându-se de un mix compus din potasiu, mangan și magneziu, morcovul se transformă astfel într-un aliment ideal ce combate creșterea nivelului de zahăr din sânge și astfel putând fi consumat inclusiv de către persoanele diabetice.



Ajută la coagularea sângelui

Și acest aspect este posibil datorită cantității de vitamina K de care se bucură, astfel că un consum regulat de morcovi te va ajuta să te bucuri de o mai bună circulație sangvină și de o mai bună fixare a calciului în organism.

Însă aceasta nu este singura vitamină de care se bucură, de asemenea are o cantitate semnificativă de vitamina C, numai bună pentru a susține sistemul imunitar, a spori procesul de vindecare a rănilor și mai ales pentru păstrarea sănătății cavității orale.



Are efect detoxifiant

Alege să consumi dimineața pe stomacul gol un pahar de suc proaspăt de morcovi și în felul acesta vei contribui într-o formă activă la detoxificare a întregului organism.

O dată cu procesul de detoxificare vei observa cum problemele legate de acnee se vor diminua considerabil, îmbunătățindu-se în același timp și calitatea pielii. Totodată contribuie și la îmbunătățirea cantității de colagen din piele, fiind astfel un veritabil tratament anti-ageing.



Este remediu pentru frumusețe

Consumul de morcovi este benefic și pentru păr, unghii, ajutând al creșetrea și regenerarea acestora.

De asemenea este indicat pentru a stimula lactația, a preveni infecțiile și a accelera metabolismul, mai ales că are în compoziția sa complexul vitaminic B care ajută la refacerea țesuturilor și previne chiar și depresia.

Alege să combini măr cu sfeclă și cu morcov adaugă un pic de ghimbir și castravete și vei obține băutura perfectă pentru sănătatea și silueta ta.

Bun pentru digestie, oferă senzație de sațietate, are grijă de silueta ta, previne depresia, ai toate motivele pentru a consuma cu încerdere și regularitate această legumă.