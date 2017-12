Ce alimente devin toxice prin reîncălzire

Potrivit nutriționiștilor, mâncarea își pierde din calitățile nutritive prin reîncălzire, însă poate deveni și toxică în același timp. Iată o listă cu alimentele pe care nu trebuie să le consumi niciodată reîncălzite!



1. Spanacul, sfecla și țelina conțin nitrat, care sub acțiunea microorganismelor și a reîncălzirii devine nociv pentru organism, chiar cancerigen. Dintre cele trei, spanacul este cel mai dăunător reîncălzit și trebuie consumat proaspăt.



2. Ciupercile, din cauza proteinelor pe care le conțin, își pot schimba structura, de aceea este recomandat chiar și atunci când le prepari să nu se depășească temperatura de 70°.



3. Cartofii sunt de asemenea toxici atunci când sunt reîncălziți, iar în urma studiilor recente s-a constatat că cea mai sănătoasă formă sub care pot fi consumați este prin gătire, însă trebuie să îi lași să se răcească.



4. Carnea nu trebuie sub nicio formă reîncălzită, căci proteinele pe care le conține își schimbă structura și devin greu de digerat, iar organismul le percepe ca fiind toxice.



5. Preparatele procesate la temperaturi scăzute precum cele din pui, peștele afumat (somon, cod, macrou), fructele de mare nu trebuie niciodată consumate încălzite.

Recomandare: Dacă ai gătit o cantitate mai mare de mâncare, încălzește doar câtă ai nevoie, într-un vas separat. Dacă ești nevoită să reîncălzești supa, dă la o parte carnea și legumele și încălzește doar lichidul.