Artistul plastic Pavel Guţu a vernisat o expoziţie la Chişinău

O expoziţie personală de pictură cu genericul ”Arta onirică ca refugiu la trăiri” a artistului plastic Pavel Guţu a fost vernisată astăzi la Centrul Expoziţional „Constantin Brâncuşi” din Chişinău, informează MOLDPRES.



Solicitat de agenţie, artistul plastic Pavel Guţu a menţionat că aceasta este cea de-a 43-a expoziţie a sa. „Ea cuprinde circa 90 de lucrări. Este o expoziţie itinerantă. Anul trecut, aceste lucrări au fost expuse în oraşul Sondrio, Italia, iar nu de mult expoziţia a fost vernisată în Sala Palatului din Bucureşti, ca acum să ajungă la Chişinău. În martie-aprilie 2018, expoziţia va fi vernisată la Ploieşti”, a precizat Pavel Guţu.



Preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova, Dumitru Bolboceanu, a subliniat că Pavel Guţu este un specialist de marcă în domeniul artei monumentale şi a picturii de şevalet. „Şi-a expus lucrările în toată Europa. Are un stil propriu, inconfundabil, şi o viziune nouă, originală. Este un maestru al culorii”, a accentuat Dumitru Bolboceanu.



Directorul Muzeului Naţional de Literatură „Mihail Kogălniceanu, Vasile Malaneţchi, a afirmat că îl cunoaşte pe Pavel Guţu încă din anii ’90. „Am fost împreună pe aceleaşi baricade în lupta pentru revigorarea fiinţei noastre naţionale. Am urmărit evoluţia lui artistică şi m-am convins că este un artist conştient de vocaţia şi valoarea sa. Pavel Guţu vine cu o formulă bine închegată, pe care ne propune s-o contemplăm. E un popas aniversar, la care vine cu un palmares rotunjit. Este la faza maturităţii depline în calitatea sa de artist plastic. Îi dorim să persevereze”, a spus Vasile Malaneţchi.



Preşedintele Asociaţiei Culturale „Dunărea şi Marea”, Petru Grozavu, a remarcat că Pavel Guţu este un spirit critic în viaţă şi acest spirit îl regăsim şi în creaţia sa, iar fosta elevă a protagonistului manifestării, Viorica Bucătaru, a accentuat că el a fost un foarte bun profesor, dar, în acelaşi timp, este un pictor de excepţie care ştie să se exprime în culoare.



Pavel Guţu s-a născut pe 6 august 1952 în satul Kamâşovka (Hagi-Kurda), Ucraina. În 1982 a absolvit Academia de Arte din Kiev (secţia monumentală). Din 1993 este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din Moldova şi al Fondului AIAP din Bucureşti, iar din 1996 – membru al AIAP UNESCO. A expus lucrări în R. Moldova, România, Italia, Franţa, Elveţia şi în alte ţări. Din 2002 este stabilit cu traiul în oraşul Sondrio, Italia.



Expoziţia va fi deschisă până la 1 ianuarie 2018.