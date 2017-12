Campanie de informare privind schimbarea medicului de familie

Pacientul își poate schimba instituția medico-sanitară primară și medicul de familie la dorință, pe tot parcursul anului, indiferent de vârstă și dacă este sau nu asigurat medical, dar nu mai des decât o dată la șase luni de la ultima schimbare, cu excepția cazurilor când își schimbă locul de trai în altă localitate. Despre necesitatea înscrierii la un medic de familie pacienții vor fi informați în cadrul unei campanii lansate astăzi, 14 decembrie, transmite IPN.



Dumitru Parfentiev, director al Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, consideră că această campanie va dinamiza situația în sector și va crea o concurență sănătoasă între medici, așa încât ei să acorde servicii tot mai bune și să atragă cât mai mulți pacienți.



Potrivit ministrei sănătății, muncii și protecției sociale, Stela Grigoraș, odată cu înregistrarea la medicul de familie are loc intrarea pacientului în sistemul de sănătate. Informarea pacienților este esențială pentru a le spori responsabilitatea pentru sănătatea lor.



Pentru a-și schimba medicul de familie, pacientul se adresează la medicul care dorește de acum încolo să-l consulte și obține acordul acestuia. Ulterior completează o cerere de schimbare a medicului de familie. Formularul poate fi găsit la medicul de familie, la CNAM sau poate fi descărcat de pe pagina web a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Dacă pacientul optează pentru un medic de familie în altă instituție medicală decât în cea în care a fost deservit, cererea se va depune la oficiile teritoriale CNAM și, timp de 10 zile, se va confirma înregistrarea.



Medicul de familie este în drept să nu accepte noi pacienți dacă numărul de pacienți pe care îi are depășește normativul prevăzut sau dacă nu au trecut șase luni de la ultima schimbare de către solicitant a medicului de familie. Dacă pacientul optează pentru un medic de familie care deservește alt teritoriu decât cel în care persoana își are locul de trai, va asigura deplasarea medicului de familie și/sau asistentului medical la locul său de trai, ori de câte ori va fi nevoie.



Tot astăzi, au fost lansate două spoturi, în limba română și limba rusă, în care sunt explicați pașii de schimbare a medicului de familie. Spoturile vor fi difuzate în mass-media autohtonă.



Lunar sunt procesate circa 500 de cereri de schimbare a medicului de familie, majoritatea fiind din Chișinău.