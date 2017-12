Vincuvin SRL, distribuitor de vinuri și produse din viță de vie lansează vincuvin.shop,magazin online cu livrare a vinului îmbuteliat. O soluție pentru consumatorul rafinat și businessul HORECA. Alegerea unui vin de calitate, dar și disponibilitatea lui la orice oră și loc este în ziua de azi o adevărată provocare. Vincuvin.shop are un orar de lucru de la 9:00 până la 3:00 și oferă soluții pentru planificarea stocurilor de vin și spumante, dar și satisfacerea unui flux mai mare de oaspeți.



Indiferent că poate fi vorba de o simplă zi a săptămânii alături de prieteni sau de un eveniment mare și important, echipele noastre de livrare sunt pregătite șă ofere vinul și cantitatea dorită în orice punct al Chișinăului. Comenzile făcute pe vincuvin.shop pot fi livrate la adresa dumneavoastră sau la oricare altă adresă indicată în formularul de pe site.



Dacă alegeți livrarea VINCUVIN PROGRAMAT, vă garantăm ca produsele comandate ajung la dumneavoastră în aceeași zi, între orele 19:00 și 21:00. Comenzile pentru acest tip de livrare se primesc până la ora 15:00. Comenzile primite mai târziu de ora 15:00 se transmit pentru ziua următoare. Pentru acest tip de livrare va fi aplicat un cost adițional de 25 lei.



Dacă alegeți livrarea VINCUVIN EXPRESS, vă garantăm că produsele comandate ajung la dumneavoastră în timp de 50-60 minute. Pentru acest tip de livrare va fi aplicat un cost adițional de 60 lei perceput de partenerul magazinului nostru Straus.md.



Magazinul oferă soluții pentru toate tipurile de achitare cu cash sau card. Puteți achita produsele comandate direct pe vincuvin.shop prin intermediul platformei securizate e-comerț, sau la livrare, folosind cardul sau clasicul numerar.



Vincuvin.shop oferă o gamă largă de produse a vinificatorilor autohtoni. Pe rafturile noastre puteți găsi producția Purcari, Carpe Diem, Chateau Vartely, Cricova, Et Cetera, Minis Terrios, Gogu Winery, Novak Winery, Gitana Winery, Atu Winery. Achizițiile făcute prin intermediul magazinului sunt dublate de recomandări și suport permanent.



Magazinul oferă permanent promoții atractive la toate categoriile de vinuri, motiv în plus pentru a alege să faci cumpărături pe vincuvin.shop, magazin dedicat vinurilor gustoase.