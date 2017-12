Horoscopul vacanţei de Sărbători

Te simţi uşor indispusă din pricina stresului sau eşti nerăbdătoare să îţi revezi familia de Crăciun? Oricum ar fi, astrele au de-a face cu dispoziţia ta din această perioadă a anului, motiv pentru care e bine să le iei în serios! Iată cum se vor alinia planetele pentru tine în funcţie de zodie!



Berbec

Ai început deja să simţi spiritul vacanţei alături de prietenii pe care îi vezi în mod constant şi alături de care petreci. Pe toată durata Sărbătorilor de iarnă, te vei simţi plină de energie şi îţi vei dori să faci cât mai multe excursii. Ai grijă la accidente!



Taur

Prea multă agitaţie îţi va transforma luna decembrie într-o adevărată vâltoare. Încearcă să te mai şi odihneşti, dacă nu vrei să ţi se facă rău fix în Ajunul Crăciunului. Ai mai multă grijă de tine şi lasă lucrurile să vină de la sine, fără să le planifici, dacă nu vrei să fii dezamăgită de Sărbători.



Gemeni

În vacanţa aceasta, vei ignora toate propunerile de petreceri în locuri luxoase în favoarea tradiţionalului. Deşi nu îţi stă în caracter, anul acesta preferi să îl închei alături de părinţi şi bunici, care te vor ajuta să îţi aduci aminte de perioada copilăriei.



Rac

Ai pregătit bucătăria pentru cele mai delicioase mâncăruri, aşa că te apuci de gătit toate bunătăţile pe care le ştii. Deşi în vacanţă nu vei găti, ai treabă chiar şi pentru toată lumea. Musafirii îţi vor lăuda talentul recent descoperit.



Leu

Pe tine te cam oboseşte Crăciunul, dar nu pentru că nu îţi place, ci pentru că pur şi simplu faci aceleaşi lucruri an de an. Dacă vrei să fii nonconformistă, alege să pleci într-o staţiune balneară, în care să te relaxezi aşa cum se cuvine. În fond, nu trebuie să stai toată ziua numai în bucătărie.



Fecioară

În vacanţă, încerci să împaci şi munca şi familia, căci da, tu ai de muncit chiar şi la Crăciun. Fie că vei lucra de acasă, îţi va fi cam greu să te împarţi, aşa că vei fi puţin mai stresată decât de obicei. E posibil ca cei din familia ta să îţi facă un cadou surpriză, pe care îl aşteptai de foarte mult timp.



Balanţă

De data aceasta, parcă ai vrea să eviţi orice tip de comunicare afectivă, căci te-ai cam săturat să fii dezamăgită, mai ales de Sărbători. Preferi să te refugiezi alături de familie şi să petreci liniştită, fiind singura ta opţiune de încredere. Abia după Noul An, s-ar putea să devii puţin mai încrezătoare în destin.



Scorpion

Cauţi o mulţime de cadouri pentru cei dragi, iar toată vacanţa vei fi în postura de Moş Crăciun. Misiunea ta este să le aduci zâmbetul pe buze persoanelor din viaţa ta şi să îi faci să se simtă bine, nu neapărat cu un lucru material, ci mai degrabă cu simpla ta prezenţă.



Săgetător

Evită să mergi în mall la cumpărături de pe acum, căci nu e o perioadă benefică din punct de vedere economic. Aşteaptă să treacă solstiţiul de iarnă, pentru ca mai apoi să îţi faci de cap aşa cum se cuvine. Ai grijă ce îţi cumperi, deoarece s-ar putea să nu mai fii atât de încântată pe parcurs.



Capricorn

Abia ai scos capul din hârtii şi deja simţi că vrei să te întorci la muncă. Nu eşti obişnuită să te relaxezi, mai ales de Crăciun. Ce ar fi să ieşi cu fetele în oraş sau să îţi inviţi părinţii la cina festivă? Orice lucru pe care nu l-ai mai făcut până acum te va face să te simţi ca nouă.



Vărsător

Singura ta dorinţă din vacanţă este relaxarea. Ai nevoie de foarte multă linişte şi de o atmsoferă plăcută, care să îţi reamintească de cei mai frumoşi ani din viaţa ta. Ai noroc de o familie mare şi numeroasă, care îţi va fi prin preajmă tot sejurul.



Peşti

Ar fi bine să te aştepţi la neprevăzut, căci orice bun sau rău se poate întâmpla vacanţa asta pentru tine. Încearcă să fii mai deschisă, mai optimistă, să comunici mai mult cu cei din jur şi să te exteriorizezi. Doar aşa te vei putea face auzită mai departe şi te vei putea bucura de magia Crăciunului.