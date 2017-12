Reforma CFM: Statul a comandat deja locomotive noi! Circa 50 de mln de euro vor fi investite în achiziții

După ce în luna octombrie Guvernul a aprobat Concepția pentru restructurarea sectorului feroviar și a Î.S. „Calea Ferată din Moldova” pentru anii 2018-2021, ministrul Economiei și infrastructurii, Octavian Calmâc, anunță că deja au fost comandate locomotive noi, ce vor fi puse încirculație începând cu anul viitor, pentru a crește performanța Căii Ferate atât la nivel naţional, cât şi la nivel internaţional.



Calmâc a declarat că R. Moldova beneficiază de suport financiar pentru reformarea sectorului feroviar, sub formă de împrumuturi de la BERD şi BEI, care are două componente de bază: modernizarea parcului de locomotive și modernizarea infrastructurii.



„Prima componentă ţine de modernizarea locomotivelor sau parcului de locomotive. Această procedură tehnică, de coordonare şi de selectare a companii câştigătoare a fost finalizată, au fost comandate locomotivele, începând cu 2018, reînnoim parcul cu locomotive noi, astfel încât să fim mai operativi şi să asigurăm acel tranzit de mărfuri pe teritoriul nostru, dar şi transportarea mărfurilor spre Republica Moldova şi din Republica Moldova. În acest domeniu, în jur de 50 de milioane de euro vor fi investite pentru achiziţionarea acestor locomotive şi vreau să vă zic că este vorba despre locomotive performante, cu costuri mult mai mici”, a declarat Calmâc în cadrul unui interviu oferit pentru Publika TV.



O altă componentă a acestui împrumut ţine de alte circa 50 de milioane de euro, destinate modernizării infrastructurii fizice a Căii Ferate. Ministrul spune că o primă tranşă va fi primită în scurt timp, de la BERD şi BEI.



Un element distinct al acestei reforme ţine și de optimizarea costurilor pe intern, la nivelul Căii Ferate şi optimizarea numărului de personal.



În acest sens, ministrul dă asigurări că jumătate din restanțele salariale față de angajații CFM au fost îndeplinite, iar până la sfârșitul anului statul își propune să acopere toate restanțele, având în vedere faptul că acest suport financiar, care vine din partea finanţatorilor internaţionali are şi o componentă de grant tocmai pentru această reorganizare a căii ferate din Moldova. Respectiv, o sumă de 5 milioane de euro vor fi alocate spre optimizarea numărului de personal şi schimbarea business-proceselor în cadrul acestei companii.



"Guvernul a decis ca, pe baza Cării Ferate să menţinem sau să o reformăm prin crearea a trei structuri comerciale separate, una fiind responsabilă de mentenanţa şi securitatea infrastructurii fizice a căii ferate, vorbim de căile ferate propriu-zise şi asta că, probabil, în toată lumea şi în Republica Moldova trebuie să fie un monopol de stat.



Aici statul trebuie să investească, pentru că necesită investiţii foarte mari, care durează în timp. Acestea sunt investiţii care se recuperează în 20-30 de ani sau poate niciodată, în funcţie de volumul traficului. Vor apărea şi alte două companii, una care ţine de transport de mărfuri şi transport de pasageri. Aici, va fi deschisă poarta şi pentru sectorul privat, astfel încât cei care au resurse, cei care văd din asta un business, cei care deja au produceri şi au capacitatea companiei-mamă sau companiei din Republica Moldova să investească într-o locomotivă, într-o garnitură de vagoane, ca produsele lor să fie posibil de transportat pe calea ferată, ceea ce e mult mai ieftin”, a explicat Octavian Calmâc.



Bani.md amintește că Guvernul a decis în luna octombrie inițierea reorganizării prin separare a Î.S.„Calea Ferată din Moldova” (CFM) în trei societăți pe acțiuni independente pentru infrastructură, călători și marfuri.