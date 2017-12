În Chișinău au apărut indicatoare pentru pietoni alimentate cu energie solară

Indicatoare pentru pietoni alimentate cu energie solara au aparut in centrul capitalei. Mai exact, acestea sunt dotate cu baterii reincarcabile de la soare. Astfel, pe parcursul zilei se abosoarbe energia, iar noaptea indicatoarele lumineaza intermitent. Soferii saluta initiativa autoritatilor, totusi unii spun ca ar fi mai bine ca trecerile de pietonii sa fie iluminate suficient, transmite protv.md



Strada 31 august, pe portiunea Puskin si Banulescu Bodonin, are mai nou indicatoare pentru pietoni cu lumina intermitenta, care functioneaza pe baterii solare.



Bateriile absorb lumina solara pe parcursul intregii zile, pentru ca ulterior sa o transforme in energie. Astfel ca noaptea, beculetele se aprind automat, rezistand pana la 12 ore. Responsabilii de la directia transport spun ca important este ca panourile sa fie curatate pe timp de iarna, pentru ca zapada asezata ar putea impiedica patrunderea razelor.



Surprinsi, pietonii spun ca acum se simt mai in siguranta.



“Si asa eram atenta, dar acum ma simt in siguranta 100 de procente.”



“In Europa pietonii au tot timpul prioritate, numai au pus piciorul si soferii trebuie sa opreasca. - Si la noi?- La noi ce, e dezordine.”



“Oricum ne asiguram, ne uitam in stanga, in dreapta, daca ne-a vazut soferul si atunci merg.”



Noaptea, indicatorul poate fi zarit hat de departe, insa nu si pietonul, avand in vedere ca zebrele sunt slab iluminate, spun soferii.



“In Elvetia sunt asa chestii. Am vazut asa ceva acolo. Macar oamenii o sa vada ca este trecere de pietoni si nu o sa calce.”



In total, in centrul capitalei au fost instalate patru astfel de indicatoare.



Vitalie BUTUCEL, SEF INTERIMAR DIRECTIA TRANSPORT CHISINAU: “Anume acolo pentru ca acolo vor fi foarte multi vizitatori in aceasta piata, in acest targ de Craciun, acolo va fi flux de pietoni.”



“Daca bateriile solare sunt utilizate in folosul societatii, atunci e minunat.”



Initiativa este a directiei transport Chisinau, care sustine ca a primit gratuit toate indicatoarele de la un agent economic. Este deocamdata un proiect-experiment. Daca va avea succes, in 2018 ar putea aparea si mai multe indicatoare de acest fel pe strazile capitalei.