Ce spun astrele azi, 13 decembrie

Berbec

Veti fi predispusi la excese, iar acestea nu va vor face deloc bine. In ceea ce priveste alte actiuni ale voastre din aceasta zi, incercati sa va mentineti cat mai constant pe panta realismului, a obiectivitatii. Nu e rau sa mai si visati din cand in cand, insa trebuie sa faceti clar diferenta intre ceea ce se poate si ceea ce este imposibil de realizat. Stabiliti-va obiective clar si pentru atingerea carora sa dispuneti de resursele necesare. Si, cum astazi cam sunteti cu capul in nori, nu ar fi de dorit sa va stabiliti intalniri foarte importante sau sa luati cine stie ce decizii de impact major. Pastrati-va luciditatea, atat in plan personal, cat si in cel profesional.



Taur

Sunteti intr-o dispozitie de zile mari, mai ales ca si cerul este fara prea multi nori pentru voi, pe ziua de astazi. Nu ati avea nici un motiv sa fiti altfel. Si cum firea voastra este ceva mai inchisa si morocanoasa, de regula, aceasta schimbare de dispozitie ii incanta, realmente, pe cei din jurul vostru. Daca apar probleme, de orice fel, cel mai bine este sa le rezolvati cu diplomatie, chiar lasand de la voi, acolo unde se impune si este posibil. Acest tip de comportament va poate aduce castiguri in relatia cu vecinii, colegii de munca, asociatii. Relationarea va fi facilitata de dispozitia psihica, astfel incat aveti ocazia sa intariti relatiile cu partenerul de cuplu sau, de ce nu, sa va gasiti un partener.



Gemeni

Nu ar trebui sa va lasati manevrati de cei din jur, pentru ca nu toate persoanele sunt bine intentionate. S-ar putea ca, la un moment dat, sa va treziti in situatii pe care le-ati evitat cat ati putut de mult. Concesiile si compromisurile trebuie facute numai in masura in care exista un respect reciproc in relatia cu diversele persoane din anturaj. Nu bagati in seama toate barfele, insa nu este rau sa ascultati ceea ce se vehiculeaza in jurul vostru, si sa analizati cu atentie, separand informatiile care ar putea sa va intereseze. In viata personala, veti avea parte de numeroase momente animate, asa ca nu va fi deloc vorba de monotonie.



Rac

Este foarte posibil ca, inca de la inceputul zilei, sa fiti confruntati cu o situatie delicata, care are darul sa va perturbe atat programul deja stabilit, cat si linistea voastra interioara. Partea buna este ca veti gasi intelegere la persoane din jurul vostru, care v-au acordat deja, si in alte ocazii, sprijinul lor. Problemele vor putea fi rezolvate numai daca veti reusi sa va gasiti o oarecare liniste interioara. Daca veti fi foarte bulversati, s-ar putea sa va fie mai greu sa va duceti la bun sfarsit sarcinile pe care le veti avea de indeplinit pe parcursul acestei zile. Va veti confrunta, fara doar si poate, cu o lipsa de concentrare care nu va fi, in nici un fel, benefica.



Leu

Gasirea echilibrului in viata de zi cu zi nu este, intotdeauana, un demers foarte usor de dus la bun sfarsit. Lucrurile pot sa iasa foarte diferit ce ceea ce ne dorim si, uneori, nu tocmai in sensul cel mai bun. Cam asa va arata aceasta zi, pentru voi, nativii acestei zodii. Veti fi intr-o continua cautare, fara sa fiti siguri ca veti si reusi sa gasiti ceea ce cautati. Stabiliti-va tinte clare si usor de atins, pentru ca eforturile pe care le veti depune sa nu fie in zadar. Daca va doriti sa obtineti rezultate notabile in cariera, va trebui sa fiti mult mai independenti si mai increzatori in propria valoare. Trebuie sa faceti si ceva mai multa miscare, altfel riscati probleme de mobilitate.



Fecioara

Nu este exclus sa aveti parte, astazi, de perioade ceva mai slabe, cu lipsa de energie, poate si pentru ca ati depus mai mult efort in zilele trecute si nu v-ati refacut suficient sau poate, realmente, aveti unele probleme de sanatate, de care ar fi intelept sa va ingrijiti. Totusi, per ansamblu, nu va fi o zi pierduta in zadar, deoarece nu va veti da inapoi de la provocarile ce ar putea sa apara, stiut fiind cat va stimuleaza competitia, concurenta cu cei din jur, mai ales in plan profesional. In plan personal, va veti bucura de sprijinul prietenilor, ceea ce va insemna foarte mult pentru voi; ingrijiti-va mai mult de relatia sentimentala cu partenerul.



Balanta

Este o zi in care va doriti sa va bucurati de placerile vietii acum si nu in viitor. Este bine sa ganditi astfel, dintr-un anumit punct de vedere, insa nu trebuie sa exagerati prea mult, pentru ca intotdeauna exita si maine si nu trebuie sa dati toate pe una. Mai ales in ceea ce priveste finantele, aveti grija la predispozitia accentuata de a cheltui mai mult decat va este permis, ceea ce v-ar putea destabiliza serios bugetul pentru perioada urmatoare. Nu ignorati, din ecuatia zilei, partenerul, mai ales daca acest isi exprima intentia de a va fi alaturi; puteti stabili un program comun, de la o anumita bucata de zi, chiar daca asta presupune si rezolvarea unor probleme cu caracter domestic.



Scorpion

Din pacate, in plan profesional, cel putin, nu veti avea parte de o zi prea reusita. Rezultatele voastre nu vor fi deloc multumitoare pentru sefi, iar acestia nu vor intrazia sa va aduca la cunoastinta acest lucru. Este nevoie sa lasati deoparte problemele personale si sa va concentrati ceva mai constiincios asupra sarcinilor de lucru, daca nu doriti sa capatati bile negre in dosarul profesional. De asemenea, lipsa de informatie poate fi o cauza pentru performantele scazute. De aceea, este bine sa utilizati mai eficient contactele de care dispuneti, precum si celelalte surse, care va pot furniza elemente de mare ajutor.



Sagetator

Doriti sa va faceti placuti celor din jur, insa trebuie sa fiti constienti ca nu veti putea multumi, niciodata, pe toata lumea. Concesiile pe care intentionati sa le faceti in acest scop trebuie sa fie oportune, altfel, degeaba le mai faceti. Inclusiv in familie, trebuie sa existe o reciprocitate. Daca va simtiti ceva mai obositi, luati masuri de genul, relaxare, buna dispozitie, o dieta echilibrata, care va pot scoate din aceasta stare, care poate va deranjeaza de mai multa vreme si va face sa va simtiti incomod. Contextul astral va indemna pe unii dintre voi care mistic, catre religios, in vreme ce altii, dimpotriva, vor fi foarte sceptici, lipsiti de incredere.



Capricorn

Poate veti fi surprinsi sa constatati ca viata nu este numai plictisitoate, monotona, ci poate fi si animata, vesela, cu multe puncte de interes. Nu trebuie, insa, sa asteptati ca aceste lucruri sa vina de la sine. Trebuie si voi sa actionati in aceasta directie, sa va creati oportunitati, ocazii de a va bucura de viata. Trebuie sa fiti foarte constienti ca nu va face nimeni asta pentru voi. Se poate ca astazi sa aveti parte de o intalnire surprinzatoare, cu impact asupra vietii voastre viitoare. Se poate ca astazi sa aveti ocazia sa va cunoasteti partenerul de viata. Nu evitati ocaziile de socializare care vi se ofera, pentru ca nu veti sti niciodata ce poate sa apara.



Varsator

Rezervati-va timpul necesar pentru a studia terenul inainte de a lua decizii de importanta semnificativa, nu va grabiti niciodata si fiti foarte constienti de riscurile pe care vi le asumati. Nu fiti nici excesiv de neincrezatori, pentru ca exista persoane in jurul vostru care, realmente, isi doresc sa va ajute sa va atingeti obiectivele. Nu refuzati mana intinsa cu buna credinta de un prieten sau apropiat, care doreste sa va sprijine in aceste momente ceva mai dificile pentru voi. In cazul vostru, este foarte posibil sa fiti placut surprinsi de faptul ca prietenia se poate transforma in dragoste, daca va veti acorda o sansa. Nu evaluati niciodata relatiile de prietenie adevarata in termeni de castiguri materiale sau alte posibile astfel de avantaje.



Pesti

Veti avea mare nevoie de cineva care sa va ridice moralul, o persoana pozitiva care sa vada partea plina a paharului, pentru ca nu veti fi intr-o forma foarte buna din acest punct de vedere. Daca va simtiti epuizati, nu ezitati sa va luati cate cinci minute pauza, ori de cate ori veti avea ocazia. Iluzia succesului nu trebuie sa va domine. Este foarte posibil sa si pierdeti uneori si trebuie sa fiti pregatiti si pentru aceasta varianta. Trebuie sa fiti pregatiti pentru a face fata si dificultatilor care ar putea sa apara, unele dintre ele inevitabile chiar. Obstacolele nu trebuie sa va descurajeze, ci sa va ambitioneze sa luptati mai mult.