IGPR: Şapte dosare penale privind instigarea la violenţe, pe Facebook, în timpul protestelor

Poliţia Română are în cercetare şapte dosare penale privind instigarea la violenţe, în mediul virtual, la proteste. IGPR precizează că anchetele nu se referă la persoanele care participă la mitinguri, ci la cele care îndeamnă la violenţe.



"În aceste zile, pe reţelele sociale, cetăţenii sunt invitaţi să participe la o serie de manifestaţii publice. Înainte de a da curs invitaţiei, recomandăm tuturor să fie atenţi cu cine interacţionează în mediul on-line, astfel încât să nu devină victime ale unor persoane rău intenţionate. Sub protecţia anonimatului, există tendinţa ca utilizatorii de bună-credinţă să fie manipulaţi, cu ajutorul unor tactici ascunse în interes propriu (prin comentarii, lansarea unor teme/ştiri false, partajarea unor articole, incitarea la acte de violenţă)", transmite Poliţia Română.



Poliţiştii dau exemplu de mesaje de instigare la tulburarea ordinii şi liniştii publice : ”Atacaţi secţiile de poliţie şi luaţi arme şi muniţii de acolo!”, ”Ca să faceţi rost de oameni dispuşi la violenţă, atacaţi închisorile, eliberaţi deţinuţii şi înarmaţii!” ” La furci şi topoare tată, că nicio manifestare de-asta domnească nu a adus rezultate!” ” Până nu intram peste ei în Parlament cu ce se prinde în mână şi rupţi în bătaie, atât ei cât şi jandarmii, care apără hoţii nu se rezolvă nimic!”, atenţionând că cei care fac mobilizarea în această manieră riscă un dosar penal.



"În acest context, vă informăm că, la nivelul Poliţiei Române, sunt demarate cercetări, sub coordonarea unităţilor de parchet teritorial competente, faţă de persoane bănuite de săvârşirea infacţiunii de instigare la tulburarea ordinii şi liniştii publice. Instigarea este o infracţiune prevăzută de articolul 368 din Codul Penal şi este pedepsită de lege", mai spun poliţiştii.



Libera exprimare este un drept prevăzut de articolul prevăzut de articolul 30 din Constituţia României. Totuşi, aliniatul 7 al acestui articol prevede expres că: ”Sunt interzise de lege defăimarea ţării şi a naţiunii, îndemnul la război de agresiune, la ură naţională, rasială, de clasă sau religioasă, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violenţă publică, precum şi manifestările obscene, contrare bunelor moravuri", transmite Poliţia Română.