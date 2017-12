Explozie majoră la un terminal de gaze naturale în apropiere de Viena: Cel puţin un mort şi 18 răniţi/ Accesul în zonă, restricţionat

O explozie la un nod de distribuţie a gazelor naturale de la Baumgarten, de lângă Viena, s-a soldat cu decesul unei persoane şi rănirea altor 18 persoane, informează site-ul postului Deutsche Welle.



Poliţia austriacă a închis accesul în zona terminalului de la Baumgarten an der March, la est de Viena, unde a avut loc o explozie ,marţi dimineaţa, în jurul orei locale 8.45 (9.45, ora României). În urma exploziei a izbucnit şi un incendiu.



Potrivit agenţiei Austria Press, o persoană a decedat, iar alte 18 au fost rănite. Există informaţii neconfirmate că numărul răniţilor s-ar ridica la aproximativ 60, în timp ce un oficial al Gas Connect Austria a confirmat rănirea a doar patru persoane.



Autorităţile nu au stabilit până în acest moment cauza producerii exploziei.



Poliţia a emis un comunicat în care explică faptul că situaţia este sub control, însă zona înconjurătoare rămâne închisă publicului.



Aflată în apropiere de frontiera cu Slovacia, terminalul de Baumgarten este cel mai important nod de distribuţie a gazului natural importat din Rusia, Norvegia şi alte state, pe aici trecând aproximativ 40 de miliarde de metri cubici de gaz natural pe an.