Foști și actuali diplomați pun la îndoială prestația lui Rex Tillerson la Departamentul de Stat

Secretarul de stat american Rex Tillerson a convocat pentru marți o ședință cu personalul Departamentului de Stat, pe fondul scepticismului cu care sunt privite planurile sale de reorganizare a acestei instituții, agravat de unele comentarii eronate pe care le-a făcut referitor la diplomați, relatează Reuters citând actuali și foști oficiali.



Tillerson, despre care media au vehiculat în mod repetat speculații privind cât va rezista în această funcție, a fost criticat atât de Casa Albă cât și de propriii colegi din minister, nemulțumiți de reorganizarea pe care o are în vedere și de faptul că a acceptat propunerea președinției de reducere cu 30% a bugetului Departamentului.



Mai nou, Rex Tillerson a făcut afirmații eronate referitor la eșalonul de vârf al diplomației SUA în timpul unei conferințe, greșind funcțiile și vârstele de pensionare ale unor foști înalți oficiali.



"Este unul din multele lucruri care arată o lipsă de înțelegere fundamentală din partea administrației per ansamblu a ceea ce poate face și cum funcționează diplomația", a apreciat Richard Boucher, fost purtător de cuvânt al Departamentului de Stat și fost secretar de stat adjunct pentru Asia centrală și de sud. Potrivit lui Boucher, subordonații lui Tillerson nu s-au documentat suficient sau ei înșiși nu înțeleg lucrurile suficient de bine pentru a se asigura că secretarul de stat este bine informat.



Boucher, care a fost purtător de cuvânt pentru cinci secretari de stat, și-a amintit că în perioada cât a lucrat la Departamentul de Stat se făceau eforturi "uriașe pentru a se încerca evitarea greșelilor", iar când acestea totuși se întâmplau, se încerca remedierea lor în mod "vizibil, public și... rapid".



La conferința din 28 noiembrie organizată la centrul de reflecție Wilson din Washington, Tillerson s-a referit în mod repetat la puținii diplomați americani care dețin cel mai înalt rang de "ambasador de carieră" spunându-le "diplomați de carieră". Mai mult, el a spus despre patru dintre ei, care s-au retras anul acesta, că ajunseseră la 65 de ani și s-au pensionat. În realitate, unul era în vârstă de 55 de ani, altul de 61, al treilea avea 67 și al patrulea 65, niciunul nefiind obligat să iasă la pensie, întrucât dețin titluri atribuite prin numire de către șeful statului.



Întrebat în legătură cu aceste afirmații, un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat nu a încercat să susțină acuratețea lor, explicând în schimb că Tillerson a vrut să răspundă informațiilor din media care sugerau un exod de masă din agenție. "Secretarul de stat vorbea în termeni generali, dar se referea la povestea că oamenii ar pleca pe capete. Nu este adevărat, iar cifrele nu confirmă acest lucru", a insistat purtătorul de cuvânt.



Rex Tillerson a fost criticat de mai mulți diplomați și membri ai Congresului pentru felul în care conduce Departamentul de Stat și incertitudinea care plutește legat de obiectivele reorganizării. Luna trecută, un înalt oficial responsabil de această reorganizare a demisionat. "Oamenii cred că Tillerson este cam pe dinafară", a dezvăluit unul dintre cei șase oficiali cu care a discutat Reuters, sub acoperirea anonimatului. "Mesajul pe care îl trimite este că nu înțelege nuanțele".