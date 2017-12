Uimitoarele beneficii ale dietei vegetariene

O dietă vegetariană nu este pentru toată lumea. Lipsa carnei din alimentație poate duce la slăbirea organismului, mai ales dacă renunțarea la aceasta se întâmplă brusc. În plus, trebuie să fii foarte informată cu privire la alimentele care înlocuiesc aportul nutiritiv pe care carnea îl are în regimul nostru alimentar. Și să te asiguri că le și consumi periodic, chiar mai des uneori. Dincolo de aceste aspecte, dieta vegetariană, dacă este ținută cum trebuie, îți aduce o mulțime de beneficii.



Iată care sunt acestea:



Mai mulți antioxidanți și vitamine

Aproape toate preparatele din plante conțin cantități mari de antioxidanți sau au anumite proprietăți antiinflamatoare, ceea ce înseamnă că ne ajută să avem un organism rezistent și să prevenim îmbătrânirea prematură.



O inimă sănătoasă

Studiile au dovedit că o dietă bogată în fibre previne bolile cardiovasculare, colesterolul ridicat și diabetul. Renunțarea la carne și consumarea unor mâncăruri din plante ne ajută să scădem în greutate, să ne reglăm nivelul colesterolului și să fim mai puțin expuși riscului de a face diabet.



Ajută la pierderea kilogramelor în plus

Renunțarea la carne e cel mai bun mod de a scădea în greutate. Majoritatea legumelor nu conțin atât de multe calorii precum carnea, important este să știm cum să le pregătim.



Mai multe enzime digestive

O digestie bună e esențială pentru un organism sănătos. Dacă alegi să consumi legume crude vei avea mai multe beneficii deoarece acestea conțin mai multe enzime digestive.