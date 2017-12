Plante care au grijă de stomac

Alimentația nesănătoasă, stresul, consumul de alcool, fumatul – toate acestea pot afecta aparatul digestiv. Disconfortul abdominal și durerile pot fi alinate cu ajutorul leacurilor cu plante, însoțite de o dietă corespunzătoare.



Evită situațiile tensionate și stresul, deoarece amplifică durerile de stomac.



Pelinul combate balonarea

Pelinul, prin conținutul său de subsanțe amare, stimulează digestia și tratează durerile de stomac însoțite de balonare. Ceaiul de pelin se prepară prin infuzia unei lingurițe de plantă uscată într-o cană cu apă clocotită. Se beau 1-2 căni pe zi, maximum 3 zile. Tinctura se prepară din 20 g plantă mărunțită, lăsată la macerat 7 zile în 100 g alcool de 70⁰.



Sunătoarea, bună în gastrită

Sunătoarea este un remediu bun în gastrită și ulcer gastric. Stimulează funcția hepatică și alină durerile de stomac. Infuzia de sunătoare se prepară din 2 linguri de plantă mărunțită la o ceașcă cu apă clocotită. Se bea câte o lingură, după fiecare masă. Se poate folosi o infuzie mai slabă dintr-o linguriță de plantă la o ceașcă cu apă. Se beau 2-3 ceaiuri pe zi.



Coada-șoricelului calmează colicile

Coada-șoricelului are proprietăți puternic antiseptice, ca cele ale mușețelului. Se recomandă în diferite afecțiuni ale stomacului și intestinelor. Calmează colicile, ajută la eliminarea gazelor și restabilește pofta de mâncare. Ceaiul se prepară prin infuzie, din 2 linguri de plantă la 500 ml apă clocotită. Se beau 2-3 căni pe zi.



Ghimbirul tratează ulcerul

Ceaiul din ghimbir se folosește la tratarea ulcerului. Se prepară dintr-o linguriță de rădăcină de ghimbir măcinată la un litru de apă. Se fierbe timp de 30 de minute, se strecoară și se răcește. Se beau 3-4 pahare pe zi, în timpul mesei sau după masă. Se poate îndulci cu miere.



Obligeana stimulează secreția gastrică

De la această plantă se folosesc sub formă de ceai și tinctură tulpinile subterane, numite rizomi. Obligeana are proprietăți sedative, analgezice și se folosește ca stimulent al secreției gastrice, precum și în diferite afecțiuni ale stomacului. De asemenea, ajută la controlul nivelului de stres. Ceaiul se prepară prin infuzie din 15 g rizom măruțit în 200 ml apă. Se beau 3 linguri pe zi, câte una înaintea fiecărei mese. Din rizomi se mai obține și o tinctură, care se prepară prin macerarea, timp de 8 zile, a 20 g rădăcină mărunțită în 100 ml alcool de 70⁰. Se pot lua de 2 ori pe zi câte 20 picături, înaintea meselor principale.