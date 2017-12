O versiune mai mare a Pământului care poate susţine viaţa a fost găsită de astronomi la o distanţă relativ mică faţă de noi

K2-18b, o planetă mai puţin cunoscută aflată dincolo de Sistemul Solar, îşi orbitează steaua gazdă în zona habitabilă şi se găseşte la 111 de ani lumină distanţă faţă de noi. Recent, un studiu a scos la iveală că aceasta are un vecin, o altă planetă stâncoasă de dimensiuni mari.



Mai mult, în noul studiu, K2-18b a fost considerat de echipa internaţională de cercetători „un super-Pământ alcătuit din materie solidă, precum planeta noastră”, relatează Daily Mail.



Astfel, aceasta poate avea apă la suprafaţă, făcând-o un candidat important pentru o planetă cu viaţă.



În timpul studiilor, cercetătorii de la Universitatea Texas şi Universitatea Montreal au observat că exoplaneta are un vecin, pe K2-18c. Din păcate, este improbabil ca aceasta să poată susţine viaţa.



Ambele planete orbitează pitica roşie K2-18, localizată în constelaţia Leului.



Noul studiu a folosit date ale European Southern Observatory (ESO), care are sediul în Germania.



„Capacitatea de a măsura masa şi densitatea lui K2-18b a fost o realizare importantă, dar descoperirea unei noi exoplanete a fost la fel de interesantă”, a precizat Ryan Cloutier, autorul principal al studiului de la Universitatea Montreal.



De asemenea, cu ajutorul instrumentelor furnizate de telescoapele ESO, cercetătorii au putut determina natura planetei K2-18b, ajungând la concluzia că este ca Terra, dar mai mare, cu atmosferă sau cu multă apă lichidă acoperită de un strat de gheaţă.



Studiile viitoare care vor fi realizate de NASA cu ajutorul telescopului spaţial James Webb în 2019 vor aduce noi detalii cu privire la planeta K2-18b. „A devenit acum unda dintre cele mai bune ţine pentru studiul atmosferic şi va fi în capul listei”, a precizat René Doyon, co-autorul studiului de la Universitatea Montreal.