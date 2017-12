Femeile asiatice sunt invidiate în întreaga lume pentru tenul lipsit de imperfecțiuni și tânăr. Perfecțiunea pielii este datorată genelor bune pe care le au, rutinei de îngrijire, masajului facial și alimentației sănătoase. Iată 8 secrete coreene de frumusețe pe care toate femeile ar trebui să le cunoască!



Previn din timp

În comparație cu populația americană și europeană, femeile din Coreea încep să se îngrijească de pielea lor încă de la o vârstă fragedă. Părinții le vorbesc copiilor despre importanța menținerii unei rutine de îngrijire a pielii. Este încurajată hidratarea, exfolierea și masarea pielii, prevenind astfel acneea, punctele negre, eeczema și alte probleme dermatologice.



Periază pielea

Femeile din Coreea îți periază pielea zilnic cu o perie specială, cu peri moi. Ele spun că acest lucru duce la îmbunătățirea texturii tegumentului, prevenirea și estomparea ridurilor, stimularea circulației sângelui și eliminarea celulelor moarte. În plus, cremele și produsele aplicate pe piele sunt mai bine absorbite.



Curăță pielea de două ori

Pentru o piele strălucitoare, încearcă două metode de curățare. Folosește un produs de curățare lichid pentru îndepărtarea machiajului și excesul de sebum, apoi un ulei și clătește cu apă călduță. După terminarea acestui proces, aplică o cremă hidratantă, masând pielea cu degetele.



Folosesc uleiuri esențiale

Femeile coreene au pielea catifelată datorită uleiurilor esențiale pe care le folosesc. Ele aplică în general ulei de trandafiri dimineața pentru strălucire, ulei de lavandă împotriva îmbătrânirii, ulei de tămâie pentru minimizarea porilor și îmbunătățirea tonului pielii.



Tehnica ”pat pat pat”

Această tehnică de machiaj, care este cunoscută sub numele de ”pat pat pat”, implică aplicarea masajului folosind degetele. Make-up artiștii coreeni folosesc degetele pentru aplicarea cremei BB și multe alte produse.



Alimentația, foarte importantă

Ce este bun pentru corp este bun și pentru piele. Tot ce mănânci și bei are un impact direct asupra sănătății pielii. Femeile din Coreea mănâncă produse naturale, alimente pe bază de cereale integrale și beau băuturi cu efect de detoxificare, cum este ceaiul verde, pentru a-și menține pielea tânără și perfectă.



Măști faciale pe bază de hârtie

Măștile din hârtie sunt infuzate cu serum și uleiuri naturale, care hidratează și stimulează regenerarea celulelor pielii. Coreencele aplică aceste măști o dată sau de două ori pe zi. Tot ce trebuie făcut este să aplici masca respectivă și să o lași să acționeze 10 minute.



Masaju facial

Femeile din Coreea încep și își termină ziua cu un masaj facial. Acest truc de frumusețe îmbunătățește circulația sângelui și detoxifică pielea. În plus, te simți mult mai bine! Masajul poate fi făcut cu o loțiune light sau ulei esențial.