Ce spun astrele azi, 9 decembrie

Berbec

Responsabilitatile zilei trebuie luate serios in considerare, inainte de a va implica in cine stie ce hobby-uri sau activitati mai relaxante. Chiar daca acestea va ajuta sa va simtiti mai bine, trebuie sa tineti cont ca exista si chetsiuni urgente, care trebuie rezolvate. Nu amanati prea mult, pentru ca lucrurile tind sa se aglomereze. Faptul ca nu se schimba prea multe la locul de munca ar putea avea partile sale pozitive; insa plictiseala poate fi mare, iar monotonia va poate afecta, inclusiv la nivel psihic. Dialogul cu persoanele dragi din viata voastra este esential pentru a transa rapid si in avantajul tuturor, problemele existente in cadrul domestic.



Taur

Avand in vedere ca ziua de astazi nu va fi foarte stabila din punct de vedere financiar, ar trebui sa fiti ceva mai prudenti in cheltuirea resurselor de care dispuneti. Este foarte posibil sa treceti prin evolutii care sa va invete ca este nevoie sa economisiti, sa aveti ceva pus deoparte pentru momentele in care sunteti descoperiti finaciar; din acest punct de vedere, tot raul spre bine! Relatiile de prietenie ajung sa fie puse sub lupa, intr-un context care trezeste suspiciuni; nu va fi o situatie usor de suportat, iar daca suspiciunile se vor si adeveri, se poate sa va simtiti si mai rau. Din punctual vostru de vedere, tradarea din partea unei persoane apropiate e unul dintre cele mai rele lucruri care se pot intampla.



Gemeni

Unele lucruri vor trebui reevaluate, puse intr-o alta perspectiva, astazi; este cazul unor relatii de munca, desre care aveati o cu totul alta imagine. Nu veti avea insa timp sa va simtiti dezamagiti, pentru ca ziua de lucru va fi plina. Din pacate, nu va veti simti foarte in forma, din punct de vedere fizic; este posibil sa va confruntati cu migrene, care sa va impiedice sa performati la justa voastra valoare. Ar fi bine daca macar ati putea sa va indepliniti obligatiile stabilite pentru aceasta zi. Unele chestiuni le puteti rezolva prin telefon, de aceea eeste bine sa fiti pe faza si sa raspundeti prompt, atunci cand veti fi apelati.



Rac

Aveti mare grija la modul in care va adresati celor din jur; intr-un anume fel vorbiti cu persoanele care va sunt intime, cu care va cunoasteti bine, si intr-un alt fel trebuie sa va comportati cu persoanele care nu va sent atat de bine cunoascute; nu mai vorbim de sefii vostri, care ar putea sa nu prea tolerze familiaritatile. Binenteles, depinde si de pozitia voastra la locul de munca. Atitudinile nepotrivite ar putea sa afecteze si relatiile din familie; daca aduceti problemele de la munca, acasa, si va descarcati frustrarile pe cei dragi, nu veti fi deloc bine, din punct de vedere psihic. Energiile negativear putea sa persiste si dincolo de aceasta zi.



Leu

Astazi sunteti foarte siguri pe voi, vi se pare ca puteti face totul dintr-o data, insa asta ar putea fi o mare greseala, fiindca va poate face sa va asumati sarcini pe care sa nu le puteti duce le bun sfarsit. Proiectele de lunga durata nu sunt foarte avantajate astazi; aveti o problema cu vizualizarea corecta a perspectivelor, asa ca ar fi bine sa va concentrati, mai mult, pe acum, pe momentul prezent. In plan personal, este foarte posibil sa apara rupturi in relatiile de cuplu; nu prea sunteti dispusi la compromisuri, astazi, si, daca situatia dureaza de mai multa vreme, cu siguranta vor fi probleme in a va intelege cu partenerii. In unele cazuri, solutia finalizarii s-ar putea impune de la sine; nu are rost sa prelungiti agonia!



Fecioara

Astazi simtiti o mai mare nevoie de independenta, de a fi pe cont propriu; doar ca independenta vine si cu anumite responsabilitati, pe care va trebui sa vi le asumati; trebuie sa fiti siguri ca sunteti pregatiti pentru asta, inainte de a ridica pretentii in fata celorlalti. Astrele favorizeaza, astazi, echilibrul financiar; nu va lasati, insa, in baza norocului, sperand ca fiecare zi va fi astfel. Trebuie sa va comportati intelept si isa incercati sa mai si economisiti bani. Relatiile de cuplu trebuie sa aiba la baza o comunicare cat mai sincera si nu doar astazi; va trebui sa discutati aspectele care va deraneaza si sa remediati problemele aparute, inainte ca acestea sa se acutizeze.



Balanta

Unele defecte de caracter ies la iveala tocmai in situatii de criza; anumite conflicte ar putea sa scoata la iveala o serie de astfel de elemente, care sa va faca sa va revizuiti, la modul serios, modul de apreciere asupra persoanelor din jurul vostru. Este greu sa recunoasteti ca ati gresit, in privinta uneia sau altei persoane, insa e mai bine sa recunoasteti la timp, decat sa persistati in greseala. Pe masura ce timpul trece, s-ar putea sa observati ca evolutiile se pot inrautati. Daca faceti promisiuni cuiva, ar trebui sa fiti siguri ca le puteti indeplini; nu dezamagiti, mai ales daca este vorba despre persoane importunate in viata voastra.



Scorpion

Astazi, anumite demersuri ar putea sa va dea mari batai de cap, asa incat sa fiti afectati inclusiv in plan emotional. Uneori deveniti mult prea melancolici, si-i faceti pe cei din jur sa ia distanta fata de voi; sau cel putin asa pareti la prima vedere. Insa, cum sunteti cam inchisi in sine, este foarte greu pentru cineva din afara sa va descifreze. Veti avea noroc cu persoanele care va cunosc de mai mult timp, cei apropiati, care deja stiu cam cum ganditi si au mai multa intuitive in ceea ce va priveste. Acestia se pot adapta mult mai usor. Locul de munca nu prea va atrage, poate si pentru ca apar alte lucruri interesante, in peisaj, menite sa va distraga atentia; totusi, aveti responsabilitati pe care nu le puteti, pur si simplu, inlatura.



Sagetator

Secretele trebuie pastrate, ca de asta sunt secrete; daca cineva v-a impartasit ceva important din viata sa, nu e bine sa mai spuneti si altora. Constiinta nu se poate linisti, doar spunand respectivului sa nu mai spuna la nimeni; nu exista nici o garantie ca acela va face asa. Puteti dezamagi foarte mult si va faceti reputatie de gura-sparta. Daca ati hotarat, de curand, sa terminate o relatie, ar trebui sa ramaneti constant in hotararea voastra; cu siguranta, nu ati luat aceasta decizie cu usurinta. Asa ca ar fi bine sa va aduceti aminte de toate considerentele care v-au indemnat sa faceti acest pas si atunci veti reusi sa vedeti, in mod clar, daca este cazul sa reveniti sau nu.



Capricorn

Este bine sa aveti cat mai multe relatii, pentru ca nu puteti sti niciodata de unde poate veni ajutorul necesar. Astazi s-ar putea sa primiti niste indicii importante de la o astfel de persoana, intr-o problema pentru care va chinuiti de mai multa vreme sa gasiti solutii. Fiti deschisi sugestiilor care vi se fac, treceti-le prin filtrul propriu si incercati sa gasiti solutiile potrivite, pornind de la propriul vostru sistem de valori. Nu este cazul sa actionati ghidat, fara a analiza bine ceea ce vi se propune; trebuie sa fiti voi cei care spun daca asa este sau nu este bine. Este un moment in care, pentru a obtine succes, trebuie sa va asumati si unele riscuri, insa nu dintre cele nechibzuite!



Varsator

Experientele altora ar putea sa va inspire, insa exista persoane care au tendinta de a exagera, lucrurile nefiind chiar atat de roz pe cat le infatiseaza respectivii. Ca urmare, este bine sa fiti putin mai circumspecti si sa lasati loc si de interpretari. Daca vreti sa va lasati de fumat, este bine sa faceti acest pas azi, acum; nu are rost sa trageti de timp, deoarece, pe masura ce timpul trece, va fi mai greu pentru voi. In legaturile de prietenie trebuie sa primeze loialitatea, insa exista unele persoane care nu prea tin cont de asta; este bine sa nu va apropiati prea mult de astfel de persoane si sa va feriti sa deveniti astfel de persoane, din punctul de vedere al altora.



Pesti

Anumite lucruri s-ar putea complica nedorit de mult la locul de munca, iar voi riscati sa va panicati cam repede. Ar fi bine sa va pastrati cumpatul si sa cautati solutii pentru a iesi din impas. Uneori, in situatii de criza, sunteti tentati sa lasati totul balta si sa iesiti din peisaj. Astazi nu este bine sa amanati prea mult treburile de genul acesta; candva, in viitor, se pot intoarce impotriva voastra. Nu veti fi in forma fizica maxima azi, iar acest lucru va fi un element care va influenta, in mod negativ, performantele voastre. Ar fi bine sa aveti mai multa grija de voi, sa va odihniti mai mult si sa mancati mai sanatos.