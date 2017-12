Cum și-a câștigat Renato Usatîi porecla ”Balabol”? Retrospectiva promisiunilor neîndeplinite ale primarului de Bălți

De când a intrat în politica din Moldova, Renato Usatîi a reușit să facă mai multe declarații contradictorii și promisiuni neîmplinite, fapt pentru care a fost poreclit de internauți „balabol”. Portalul Telegraph.md a făcut o retrospectivă a situațiilor în care Usatîi a făcut „stânga-împrejur” și și-a negat propriile vorbe.



Istoria începe cu venirea lui Usatîi în Moldova. Acesta a devenit foarte vizibil în spațiul public, a început să facă donații generoase la case de copii, să organizeze concerte pompoase. La întrebările jurnaliștilor acesta răspundea că nu va intra în politică. La scurt timp, Usatîi devine schimbă mai multe partide și, în final, în fruntea formațiunii „Partidul Nostru”, se înscrie în lupta electorală pentru Parlament.



Usatîi nu e consecvent nici când vine vorba de oponenții și partenerii săi politici. În cadrul protestelor din 2016, partenerul său Igor Dodon ajunge să fie înjurat și amenințat în public de Usatîi, ca mai apoi liderul „Partidului Nostru” să-și ceară scuze de la Dodon. La fel, cu aproximativ 4 luni înainte de alegerile prezidențiale, Renato Usatîi declara într-un interviu că Igor Dodon este un trădător, l-a numit curcan și a prezis că acesta nu are viitor politic. În cursa pentru prezidențiale, Usatîi i-a promis, însă, susținerea necondiționată lui Dodon, pe motiv că ”nu are alternativă”.



„La 11 martie 2017, la o emisiune la ProTV Chișinău, Renato Usatîi promite că va prezenta probe despre întâlnirea lui Vlad Plahotniuc și a lui Igor Dodon în Cipru. A trecut mai mult de jumătate de an, dar nici o probă nu a fost prezentată. Probabil a uitat”, notează Telegraph.md



Usatîi a promis multe și locuitorilor orașului Bălți, oraș pe care-l conduce prin Skype de la Moscova. Dar în loc să devină un oraș model, care să atragă mii de turiști, cum promitea primarul, actualmente, Bălțiul este „îngropat” în deșeuri, din motiv că autoritățile locale sunt în conflict cu compania de gestionare a deșeurilor.



Probabil cel mai cunoscut episod din epopeea „balabolului” a avut loc în 2014, când mai mulți activiști ai „Partidului Nostru” au fost reținuți de către oamenii legii. „Renato Usatîi spunea atunci că niciodată nu va părăsi Republica Moldova. „Dacă va fi nevoie, voi sta și la închisoare, dar niciodată nu voi părăsi Moldova! Nu voi lăsa susținătorii mei, nu v-am trădat, nu vă voi trăda niciodată”, iar a doua zi a plecat la Moscova. A revenit peste o perioadă ca din nou să promită că de data aceasta nu va pleca nicăieri, dar după cum cunoașteți, este mai mult decât un an de când Renato Usatîi a fugit la Moscova și din câte se pare, nu prea are de gând să revină”, se spune în retrospectiva realizată de Telegraph.md.