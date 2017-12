Expert IDIS Viitorul: Până la sfârșitul anului, exporturile vor ajunge la 2,42 miliarde de dolari

Exporturile cresc în continuare. În octombrie, Moldova a livrat în străinătate mărfuri în sumă de peste 268 de milioane de dolari sau cu aproape 20 la sută mai mult față de septembrie. Datele sunt prezentate de Biroul Național de Statistică. De la începutul anului, exporturile au însumat un miliard 920 de milioane de dolari sau cu 17,5% mai mult față de ianuarie-octombrie 2016.



Peste 65 la sută din exporturi au avut destinația Uniunea Europeană, unde au ajuns mărfuri moldovenești în sumă 1 miliard 254,6 milioane de dolar. Creșterea este de aproape 20 la sută față de ianuarie-octombrie 2016. Cota țărilor CSI a fost de puțin sub 20%, ceea ce corespunde sumei de 380 de milioane de dolari. Creșterea livrărilor de mărfuri moldovenești pe piețele din CSI este de 10,7%.



Expertul economic de la IDIS Viitorul Veaceslav Ioniță crede că până la sfârșitul acestui an, exporturile vor ajunge la 2,42 miliarde de dolari.



”Această creștere se datorează aproape exclusiv majorării exporturilor spre Uniunea Europeană, care în acest an vor spori cu 288 milioane USD.



Astfel ponderea Uniunii Europene în exporturile Moldovei vor atinge în acest an maxima istorică de 69,9% puțin peste maxima deținută de CSI în anul 1997”, a scris expertul pe pagina sa de pe Facebook.