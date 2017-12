Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, lipsa fierului în organism este principala deficiență nutrițională la nivel mondial, suferind de ea peste 80% din oamenii de pe mapamond. Pentru că principala cauză a carenței este consumul scăzut de alimente bogate în fier, iată care sunt cele mai bune surse:



Fructe

Toate fructele care conțin vitamina C trebuie incluse în dieta zilnică. Vitamina C este necesară pentru absorbția corectă a fierului de către celulele corpului, ducând în final la creșterea hemoglobinei. Lămâie, mango, portocale, căpșuni, mere, pepene, rodie etc., toate sunt surse bogate de fier și vitamina C.



Leguminoase

Legumele sunt cunoscute pentru conținutul mare de fier pe care-l conțin și cele care trebuie consumate în mod obișnuit sunt soia (boabe), năutul și fasolea, care sunt consumate mai mult de vegetarieni. Soia este astăzi utilizată pe scară largă în multe rețete, deoarece s-a demonstrat că ajută la crearea rapidă a hemoglobinei.



Legume proaspete

Legumele sunt întotdeauna recomandate spre consum de toată lumea. Ele sunt sursă importantă de vitamine, minerale și fier. Cartofi, broccoli, roșie, dovleac, sfeclă roșie, spanac, toate trebuie incluse în dieta ta.



Ouă

Oul este un alt produs alimentar bogat în fier și alte substanțe nutritive. Recomandat este să se mănânce câte un ou fiert în fiecare zi, mai ales dacă suferi de anemie.



Fructe uscate

Fructele uscate ca stafidele, caisele, prunele, sunt surse importante de fier, vitamine și fibre. Așadar, aceste fructe uscate conțin mulți compuși necesari și care trebuie să se regăsească în dieta zilnică.



Nuci

Nucile și migdalele sunt considerate foarte sănătoase. Persoanele tinere sunt încurajați să aleagă ca gustare migdale, caju, alune sau nuci pentru a obține doza zilnică necesară de fier.



Ciocolată neagră

Ciocolata este preferată tuturor. Chiar și medicii recomandă consumul a două cuburi de ciocolată neagră – conține o cantitate mare de fier. Persoanele care suferă de deficiență de fier sau au fost diagnosticate cu anemie, ar trebui să mănâncă zilnic câte un cub de ciocolată neagră.