Tradiții și superstiții de Moș Nicolae

Cine nu și-a pregătit în copilărie cu emoție ghetele în Ajunul praznicului Sfântului Nicolae, cu speranța de a primi daruri și nu o nuielușă? Dacă acesta este un obicei rămas la oraș, în unele părți al țării s-au păstrat și altele.



Află și ce superstiții legate de ziua de 6 decembrie au rămas până azi!

Simbol al dărniciei Domnului,Sfântul Nicolae este întruchipat în tradiţia populară ca un bătrân cu barba albă,călare pe un cal alb,care anunţă îmbătrânirea anului. Odată cu el,începe cu adevărat iarna. Moș Nicolae,cum îl știu copiii,este numit și Sân’ Nicoară,după grecescul „nikao“,care semnifică „a învinge“. Sărbătoarea lui este o celebrare a victoriei binelui,de aici şi popularitatea,mai ales în Transilvania,unde s-au ridicat multe lăcaşe sfinte care-i poartă hramul.

De fapt,în tradiția Bisericii,Sfântul Nicolae este realul Moș Crăciun. Până și numele în limba engleză al celui din urmă,Santa Claus,a apărut de la termenul olandez Sinterklaas folosit pentru denumirea Sfântului Nicolae.



Obiceiuri de la noi și de pe alte meleaguri

În Ardeal, fetele obișnuiesc să facă plăcinte în seara din Ajunul praznicului,iar la ora nouă,tinerii se adună alături de ele pentru o petrecere. În case,se pun la icoane crenguțe de pomi fructiferi,în special de măr,care sunt păstrate până la Anul Nou. Se spune că va urma un an bun,rodnic,dacă înfloresc aceste crenguțe până de Revelion. Din ele se fac mai apoi sorcovele cu care se colindă în prima zi din an.

O altă tradiție este ca tinerii și bătrânii deopotrivă să se adune ca să facă repetiții pentru colindatul din Ajunul Crăciunului. Se cântă colinde între praznicul Sfântului Nicolae și cel al Sfântului Ion Botezătorul, pe 7 ianuarie. În trecut, se mergea la colindat și în ziua de 6 decembrie.

În Moldova și în Oltenia s-a păstrat mult timp obiceiul ca tinerele familii să aleagă pe Sfântul Nicolae ca protector al casei lor și să-i mulțumească pe 6 decembrie prin pregătirea unei mese cu mâncăruri de post, la care se adunau toate rudele după ce era binecuvântată de un preot.

În Bucovina, se obișnuiește la 6 decembrie să se facă parastas pentru cei care au murit înecați. De altfel, tot în această zi este sărbătorit și de marinari și pescari al căror ocrotitor este. Se știe că, încă din timpul vieţii, Sfântul a fost binecuvântat de Domnul cu harul de a săvârşi minuni. Câteva s-au petrecut pe mare, de aceea Sfântul Nicolae este considerat şi ocrotitorul celor care călătoresc pe ape. Odată, în drum spre Palestina, la Locurile Sfinte, prin rugăciune şi post a oprit o furtună dezlănţuită pe mare şi a salvat un corăbier de la înec.

La germani, tradiția sărbătoririi lui Moș Nicolae a apărut din îmbinarea unei figuri păgâne cu imaginea creștină a Sfântului Nicolae. După reformare, îmbrăcămintea în care era reprezentat devine roșie și obligatoriu îmblănită, iar obiceiul de a pune copiilor dulciuri și cadouri se schimbă. Prin urmare, Moș Nicolae era așteptat de copii în Ajun de Crăciun și purta numele de Moș Crăciun.

În Franța este același obicei de a primi pe Moș Nicolae ca Pere Noel, despre care se știe că merge însoțit de Pere Fouettard. Primul lasă cadouri copiilor buni, iar cel din urmă pălmuiește pe cei răutăcioși. Câteodată,copiii primesc cadouri și în ziua de Sfântul Nicolae.

În Sicilia, Moș Nicolae e așteptat pe 13 decembrie și este numit Santa Lucia. Olandezii îl numesc Sinterklaas pe Sfântul Nicolae. Despre el se povestește că vine din Spania la copiii olandezi și că este ajutat de Zwarte Piet (Petru cel Negru). Le aduce daruri și dulciuri prichindeilor cuminți. Copiii știu că dacă pe lista lui unul dintre copii e notat drept unul neascultător, îl va lua înapoi în Spania.



Cum a apărut obiceiul punerii nuielușei în ghetuțe

În aşteptarea venirii lui Moş Nicolae cu daruri, copiii îşi pregătesc cizmele şi sunt cât mai cuminţi, pentru a nu primi în schimb vreo nuieluşă ca avertisment să asculte pe viitor de cei mari. Datina de a lăsa în ghetele celor mici și o vărguță s-a păstrat în amintirea unui episod din viața Sfântului Nicolae.

Pe când era episcop al cetății Mira din regiunea Lichia, Asia Mică, Sfântul a participat la primul Sinod Ecumenic de la Niceea, la care a fost combătută erezia lui Arie. Acesta din urmă susţinea că Iisus este doar un om cu puteri supranaturale, nicidecum Fiul lui Dumnezeu. La sinod, atât de încăpăţânat a fost Arie în timpul argumentării şi atât de îngrozit Nicolae de faptul că erezia acestuia putea fi luată în serios, încât l-a pălmuit pe Arie. Severitatea sfântului a dus şi la apariţia unui obicei: în ajunul zilei în care este prăznuit, copiii neascultători primesc o crenguță de măr. Dacă înflorește până la Anul Nou este semn de iertare al neascultării față de părinți și al boroboațelor făcute.



De Moș Nicolae se prevede cum va fi vremea

Cum la sat oamenii s-au obișnuit să urmărească semnele naturii pentru a putea prevede cum va fi vremea, bătrânii spuneau că va fi iarna scurtă dacă ninge în ziua în care e prăznuit Sfântul Nicolae. Dacă nu este nicio ninsoare pe 6 decembrie înseamnă că iarna n-o va alunga Sfântul Ioan, pe 7 ianuarie, și va fi de lungă durată. În iernile în care nu sunt multe ninsori, se spune despre Sân’ Nicoară c-ar fi întinerit și nu-și mai scutură barba.