8 obiceiuri ale oamenilor care economisesc bani

Cei care economisesc bani învață devreme cum să facă asta. Consilierii financiari nu sunt degeaba pe pământ. Ei îi învață pe oameni nu doar cum să economisească, ci și cum să profite de orice oportunitate. Există, totuși, niște obiceiuri care sunt la îndemâna oricărui om de bun-simț și pe care, dacă oricine și le însușește, ar putea să vadă rezultatele aproape imediat.



Ai un cont de pensionare

Nu e un sfat nou, orice consilier financiar ți l-ar da și, dacă ți l-a dat, ți-l repetă mereu. Să pui deoparte pentru vârsta pensionării e un gest de bun-simț și de responsabilitate față de cei din jurul tău. Și, în fond, vorbim aici de propria ta viață ca pensionar.



Știi diferența dintre ceea ce vrei și ceea ce ai nevoie

Una dintre cele mai mari minciuni care ți se vâră sub nas în permanență, în zilele noastre, este că dorința ta este egal cu nevoia ta. Nimic mai fals! Călătoriile, hainele, chiar și mâncarea nu sunt nevoie adevărate. Recunoaște că de săturat te saturi cu mult mai puțin decât ai în frigider, iar haine dai o grămadă în fiecare an, tocmai pentru că n-ai nevoie de ele. Cei care economisesc bani își fac o listă cu nevoile de bază și una cu dorințele lor. Fă-ți, așadar, o listă cu aceste lucruri dar ai grijă să identifici foarte bine ceea ce ai nevoie și ceea ce-ți dorești.



Nu plăti cu cardul, online sau prin orice altă metodă electronic

Motivul este simplu. Banii se duc mult mai repede atunci când nu-I vezi, de asta bankingul e o afacere înfloritoare. În plus, consilierii financiari sfătuiesc să-ți notezi toate cheltuielile dintr-o zi.



Fă-ți un buget

O tablă, o foaie, un carnet, ceva pe care să-ți notezi toate cheltuielile. Atunci când cineva spune „nu știu pe ce se duc banii“, ei bine, acel cineva are o problem mare de administrare a banilor. Nu poți să economisești când nu știi nici măcar câți bani ai.



Plătește cash

Cercetările arată că tindem să plătim cu 20% mai mult atunci când plătim cu cardul sau online decât atunci când vedem banii fizic în mână. Atunci când plătești cash, creierul tău înregistrează emoții mult mai diferite decât atunci când plătești online sau cu cardul. „Plata cu cardul face cumpărarea mai puțin dureroasă“, pe câtă vreme la plata cash, creierul e mult mai impresionat.



Prioritizează economiile

Înainte să cheltuiască banii pe orice altceva, experții în consiliere financiară spun că cei mai buni economisitori de bani se plătesc pe ei înșiși punându-și niște bani într-un cont de economii.



Ține cont de cele mai mici cheltuieli

Chiar și de un latte! Încă o dată: notează-ți fiecare cheltuială în parte. Chiar și pe cele mai mici!



„Merit și eu, măcar o dată!“

De câte ori nu ți-ai spus asta? Nu, nu meriți! Dacă trăiești de la un salariu la altul, fără să reușești să pui nimic deoparte, înseamnă din start că nu ți-ai permite să fii accidentată sau o boală ți-ar pune finanțele pe butuci. Dacă nu-ți permiți o mașină nouă sau o zi la spa, adevărul este că nu, nu meriți. Sorry!