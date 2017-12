Scandalul Zarrab / Erdogan: Turcia 'nu poate fi condamnată' de un tribunal din SUA

Turcia nu poate fi condamnată de "tribunale virtuale" din SUA, a apreciat sâmbătă președintele turc Recep Tayyip Erdogan, referindu-se la un proces care are loc la New York împotriva omului de afaceri turc de origine iraniană Reza Zarrab care l-a implicat pe liderul de la Ankara în încălcarea embargoului american impus Iranului, transmite AFP.



"Țara mea nu va putea fi niciodată condamnată de tribunale virtuale, înființate de nenorociții din FETO", acronim utilizat de Ankara pentru a desemna rețeaua condusă de clericul turc autoexilat Fethullah Gülen, a declarat Erdogan într-un discurs televizat, rostit la Kars (nord-estul Turciei).



Autoritățile turce îl acuză pe Gülen, instalat în SUA de la sfârșitul anilor 1990, că s-a aflat în spatele loviturii de stat ratate din Turcia, din iulie 2016, acuzații negate de predicatorul turc.



"Unii încearcă să-mi judece țara cu tribunal fictive (...)", a mai spus șeful statului turc.



Arestat la Miami în martie 2016, Zarrab, un magnat al aurului, este martorul-cheie într-un proces la New York al unui șef al băncii publice turce Halkbank, Mehmet Hakan Atilla, acuzat că a ajutat Iranul în încălcarea sancțiunilor americane impuse Republicii Islamice.



Joi, în cea de-a doua zi a depoziției sale, Zarrab a a declarat că, în octombrie 2012, Erdogan, prim-ministru la acea dată, a dat "instrucțiuni" pentru ca alte două bănci turce să poată participa, de asemenea, la stratagema în care Halkbank juca rolul central pentru a încălca sancțiunile impuse Iranului.



Premierul turc, Binali Yildirim, și-a exprimat vineri speranța că Zarrab va reveni asupra mărturiei împotriva președintelui Erdogan, prim-ministru la acea dată, pe care a numit-o "o eroare".



Miercuri, Zarrab a mai afirmat că i-a plătit zeci de milioane de euro mită ministrului economiei de la acea dată, Zafer Caglayan.



Zarrab, 34 de ani, trebuia să apară și el ca acuzat în acest proces, înainte de a deveni martorul-cheie după ce a pledat vinovat și a decis să coopereze cu guvernul american.



În fața instanței, omul de afaceri, cunoscut până atunci în Turcia pentru stilul de viață luxos și soția sa, o celebră cântăreață, a oferit detalii despre cum a ajutat la convertirea banilor din hidrocarburile iraniene plasați la Halkbank în aur.



Aurul era transportat în valize la Dubai și apoi revândut în valută nedetectabilă guvernului iranian.