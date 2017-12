Sergiu Sîrbu: „Nu putem schimba regulile acum. Ar putea fi pusă sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor parlamentare”

Referendumul privind anularea votului mixt nu poate să aibă loc. De această părere este deputatul democrat Sergiu Sîrbu, care aduce mai multe argumente în acest sens. Unul dintre motivele principale este faptul că modificările ar urma să fie făcute în decursul anului electoral, iar Comisia de la Veneția și OSCE nu recomandă acest lucru. La fel, în opinia lui Sergiu Sîrbu, un astfel de exercițiu ar fi unul nedemocratic, întrucât se impun schimbările regulilor de joc, iar aceasta ar putea compromite legitimitatea alegerilor parlamentare din 2018.



„Introducerea actualului sistem mixt a durat câteva luni de zile. Au fost dezbateri publice, discuții în Parlament, s-au strâns semnături de la cetățeni, s-a obținut expertiză din străinătate. Deci, dacă azi ar începe un deputat să scrie un proiect de lege și ar fi parcurs toate etapele, probabil că prin luna aprilie 2018 proiectul ar putea fi votat și promulgat, presupunând că ar exista susținere politică pentru așa ceva – susținere care nu există, evident. Iar asta ar fi calea scurtă – adică fără referendum.



Însă Comisia de la Veneția și OSCE nu recomandă schimbarea legislației electorale cu mai puțin de un an înainte de alegeri. Noi acum, azi, mai avem circa 1 an până la alegeri. Nu putem schimba regulile acum, fiindcă asta ar fi împotriva bunelor practici democratice și ar pune sub semnul întrebării legitimitatea alegerilor parlamentare. Ar fi greșit, ar fi nedemocratic și antieuropean”, a declarat Sergiu Sîrbu într-un interviu pentru portalul Tribuna.



La fel, Sîrbu vorbește și despre costurile mari pe care le va avea de suportat bugetul de stat. Un referendum național ar costa zeci de milioane de lei, iar în condițiile scrutinului eșuat din capitală, pentru care au fost cheltuite 9 milioane de lei, inițiativa dată stârnește multe semne de întrebare, inclusiv în ceea ce ține de validarea referendumului.



„Vorbim de minim 60 de milioane de lei, bani care nu sunt prevăzuți în buget și vor trebui alocați din altă parte. E o cheltuială mare, care ar nemulțumi mulți oameni. Dincolo de asta însă, vedeți deci că, luând pas cu pas, procedura se întinde pe toată durata anului 2018. Luând în considerare că intervalul de timp dintre scrutine nu poate fi mai mic de 60 de zile (deci 2 luni), înseamnă că nu mai apucăm să facem alegeri parlamentare dacă facem referendum la anul”, a adăugat Sîrbu.