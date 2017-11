Acces interzis în R. Moldova pentru încă doi jurnaliști ruși

Poliția de Frontieră a interzis intrarea în R. Moldova pentru alţi doi jurnaliști ruși. Marți, la aeroportul Chișinău, a fost reținută producătoarea unei emisiuni de la „Rossia-1” (VGTRK), Marina Safronova, și jurnalistul postului TV „Zvezda”, Alexei Samoliotov.





„Eu cu Alexei suntem unicii pasageri ai cursei care nu am fost admiși în sala sosirilor”, le-a povestit jurnaliștilor ruși producătoarea Marina Safronova.

Televiziunea „Zvezda” a confirmat această informație.

„Împreună cu colega mea, producătoarea Marina Safronova, cu care șapte ani în urmă am făcut un documentar despre astronautică, am venit la prietenii noștri să le arătăm filmul. Am așteptat în aeroport și nu ni s-a permis să intrăm în țară. Nu putem nici măcar să bem o cafea, nu putem face nimic. Principalul e că nu avem niciun fel de acte, căci ne-au fost luate”, a spus Samoliotov.

Potrivit lui, vameșii moldoveni nu au dat nicio explicație la cele întâmplate.

„Au întocmit pe numele nostru o mulţime de acte și atât. Cel mai probabil că ne vor deporta. De ce se întâmplă așa ceva? Eu nu înțeleg”, a subliniat jurnalistul care activează la postul TV ce-i aparține Ministerului Apărării al Rusiei.

Ulterior, poliția de frontieră a argumentat decizia prin faptul că „ei nu au menționat scopul vizitei”.

În același timp, presa a difuzat informația despre faptul că Alexei Samoliotov va prezenta la Chișinău noul său film despre cosmos. Lansarea urma să aibă loc în cadrul clubului „Formatul A4”, care timp de cinci ani organizează la Chișinău întruniri cu renumiți scriitori, jurnaliști, oameni de știință și de cultură ruși.

Acesta nu este unicul caz când autoritățile moldovenești interzic vizitarea țării de către jurnaliști, politologi și persoane publice din Rusia. În septembrie i-a fost interzisă intrarea în țară jurnalistei de la „Komsomoliskaia Pravda”, Daria Aslamova, iar anterior redactorului principal al ziarului „Argumentî i faktî”, Igor Cerneak. Ei intenţionau să vină în Moldova pentru a lua un interviu de la Președintele Igor Dodon.