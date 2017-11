Surse de vitamina C în perioada iernii

Iarna tindem să măncâm mai puține fructe și legume decât vara și mai multe mâncăruri grase. Prin urmare, organismul nu are de unde să-și procure necesarul de vitamine. Vitamina C e însă esențială în organism în sezonul rece deoarece are rolul de a ne proteja de răceală și gripă.



Iată care sunt cele mai bune surse de vitamina C iarna:



Papaya

Un fruct de papaya conține 168 miligrame de vitamina C, așa că acest fruct delicios ar trebui inclus în regimul alimentar mai ales iarna.

Broccoli

E recomandat ca broccoli să fie gătit la aburi și nu fiert. În cazul în care este fiert vitamina C din el se va pierde.

O mână de broccoli conține 100 de miligrame de vitamina C.

Grepfrutul

Iarna mâncăm mai multe citrice, iar grepfrutul este unul dintre ele. Un astfel de fruct de mărime medie conține 88 de miligrame de vitamina C. Poate fi consumat între mese, ca gustare sau chiar la micul dejun.

Portocalele

Sunt poate mai pe placul majorității datorită gustului dulce, ne dau energie și conțin 70 de miligrame de vitamina C.

Kiwi

Conține 64 de miligrame de vitamina C, fiind un fruct delicios pe care îl poți folosi într-o salată de fructe de exemplu. Renunță la frișcă dacă vrei ca salata să fie una cu mai puține calorii.

Pătrunjelul

Încă mai putem găsi pătrunjel în piață sau supermarket. O jumătate de cană de pătrunjel tocat conține 40 miligrame de vitamina C. În plus, pătrunjelul dă o savoare aparte mâncărurilor.

Conopida

Dacă ai pregătit câteva borcane de conopidă pentru iarnă află că ai făcut o alegere bună, fiindcă această legumă e benefică pentru sănătate. Conține vitamina C, însă, la fel ca în cazul altor legume, dacă o fierbi conținutul nutritiv se pierde. Sotată, la cuptor sau pregătită la aburi sunt modurile în care te bucuri pe deplin de proprietățile ei nutritive.