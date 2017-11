Mituri și credințe despre păr

Podoaba capilară, atât la femei cât și la bărbați, este tratată diferit de marile religii ale lumii. În timp ce la anumite popoare a-ți etala părul e o rușine, la altele coafura e semn al apartenenței la o anumită comunitate. Privitor la această chestiune, și în sânul bisericii ortodoxe există anumite rânduieli.



De ce femeile trebuie să-și acopere capul

Conform rânduielii bisericești, se cuvine ca femeile să își poarte părul acoperit în locașurile sfinte. Respectarea acesteia reprezintă ascultarea cuvântului Apostolului Pavel, care spunea că: „Orice bărbat care se roagă sau prorocește, având capul acoperit, necinstește capul său, iar orice femeie care se roagă sau prorocește, cu capul neacoperit, își necinstește capul“- I Cor. 11, 4-5. Totodată, în I Cor. 11,8-10, explicația continuă: „Căci bărbatul nu trebuie să-și acopere capul, fiind chip și slavă a lui Dumnezeu, femeia însă, este slava bărbatului. Pentru că nu bărbatul este din femeie, ci femeia din bărbat. Și pentru că n-a fost zidit bărbatul pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea și femeia este datoare să aibă (semn de) supunere asupra capului ei, pentru îngeri“. În plus, intrarea în biserică cu părul acoperit amintește de chipul Fecioarei Maria, care reprezintă modelul femeii creștine. Fetele pot intra în biserică având capul descoperit, în timp ce femeile căsătorite nu. Sfântul Maxim Mărturisitorul consideră că gestul de acoperire a capului în biserică reprezintă luminarea minții de Logos - cuvântul lui Dumnezeu și detașarea de grijile lumești în timpul rugăciunii. De aceea, acest obicei nu ține doar de tradiția populară, ci mai degrabă de rânduiala bisericii, așa cum poate fi văzut și în iconografie.



De ce bărbații își lasă barbă

Potrivit Vechiului Testament, preoții trebuie să se tundă și doar barba să o lase neatinsă după ce au primit Taina Hirotoniei. Motivul care stă la baza acestei reguli are o semnificație profundă, care ține de lepădarea de sine și de încredințarea vieții în totalitate lui Dumnezeu, fiind interpretat ca un gest de smerenie. Acesta nu mai este interesat să fie plăcut lumii, ci să placă lui Dumnezeu și să poată conlucra cu acesta, fiind insuflat de Sfântul Duh. Chiar și omul de rând care alege să poarte barbă, dincolo de motivele estetice, arată că încearcă să păstreze rânduiala duhovnicească și în viața cotidiană.



Tăierea moțului

Imediat după săvârșirea Tainei Botezului, are loc tăierea șuviței de păr a pruncului, în semnul Sfintei Cruci. Semnifcația acestui gest simbolizează prima jertfă pe care copilul i-o aduce Mântuitorului, în semn de mulțumire pentru darul primit la botez, nașterea duhovnicească și primirea hainei luminoase a lui Hristos: „Câți în Hritos v-ați botezat, în Hristos v-ați îmbrăcat“. În același timp, tunderea părului la botez reprezintă și renunțarea la păcat prin înnoirea întru Hristos.