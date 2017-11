Incendiu de amploare în Spania. O persoană a murit şi 32 au fost rănite

O persoană a murit şi alte 32 au fost rănite după ce un incendiu a izbucnit într-o clădire de apartamente din oraşul spaniol Granada, au anunţat, sâmbătă, autorităţile locale, informează The Associated Press.



Poliţia din Granada a precizat că o femeie de 70 a murit în urma incendiului, iar alte 32 de persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale.



Incendiul a cuprins o clădire de opt etaje, iar flăcările au ajuns până la etajul al şaselea. Pompierii au precizat că incendiul a izbucnit într-unul dintre etajele inferioare.



Potrivit autorităţilor, incendiul a fost lichidat, iar persoanele care au avut nevoie de îngrijiri medicale se află în afara oricărui pericol. În prezent are loc o anchetă pentru stabilirea cauzelor care au produs incendiul.