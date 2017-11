Peste 30 de migranți morți și 200 de supraviețuitori în largul Libiei

Peste 30 de migranți și-au pierdut viața și 200 au fost salvați sâmbătă, după naufragiul a două ambarcațiuni în largul coastelor libiene, potrivit marinei subordonată guvernului de la Tripoli, citată de France Presse.



Gărzile de coastă libiene au desfășurat două operațiuni de salvare în largul Garabulli (60 km est de Tripoli), a declarat colonelul Abu Ajila Abdelbarri, un responsabil al gărzii de coastă.



'Ajunși la fața locului, am descoperit o primă barcă pneumatică eșuată, în timp ce mai multe persoane se agățaseră de o parte a ambarcațiunii ", a spus el.



"Am reușit să salvăm 60 de persoane și să recuperăm 31 de corpuri de apă", a spus el.



În jurul celei de-a doua ambarcațiuni, erau în jur de '140 de supraviețuitori', a adăugat el, fără a preciza numărul persoanelor date dispărute.



'Condițiile meteorologice din aceste zile par să conducă la trimiterea migranților spre coastele europene la bordul unor ambarcațiuni adeseori uzate', care se luptă din greu să ajungă la destinație, a explicat același responsabil libian.



Potrivit comandantului Nasser al-Gammoudi, comandantul vedetei 'Sabratha' a gărzilor de coastă de la Tripoli, '75% din prima ambarcațiune se afla sub apă'.



'Timp de peste cinci ore am căutat alți supraviețuitori. Apoi, atrași de țipete, am reușit să salvăm o femeie', a spus el.



Supraviețuitorii au fost duși la o bază navală din Tripoli unde autoritățile libiene le-au oferit apă și mâncare, precum și îngrijiri medicale.



Migranții interceptați sau salvați de gărzile de coastă libiene sunt de regulă trimiși în centre provizorii în vederea repatrierii în țările de origine, dar aceștia așteaptă uneori aici trimiterea acasă o perioadă îndelungată, în condiții precare.