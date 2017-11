Beneficiile mai puțin știute ale ceaiului negru

Ceaiul negru este bogat în antioxidanți, cunoscuți sub numele de polifenoli, și are, de asemenea, un conținut minim de sodiu, proteine și carbohidrați. Substanțele nutritive prezente în ceai au efecte pozitive asupra sănătății, plus că are un conținut redus de cafeină în comparație cu cafeaua.



Beneficiile asupra sănătății ale ceaiul negru includ prevenirea afecțiunilor cardiovasculare, diabetului de tip 2, astmului, hipertensiunii arteriale, combaterea problemelor digestive etc. Pentru a beneficia în totalitate de efectele pozitive pe care le are, trebuie să fie băut simplu, fără lapte sau zahăr.



Iată câteva dintre beneficiile pe care le are ceaiul negru:



Reduce riscul de cancer ovarian

Prin consumul de ceai negru este redus riscul de cancer ovarian. Ceaiul conține polifenoli care inhibă proliferarea celulelor cancerigene ovariene.



Reduce riscul de diabet zaharat

Potrivit mai multor studii, ceaiul negru poate reduce riscul de diabet de tip II, deoarece catechinele și flavonoidele prezente în băutura naturală pot face organismul mai sensibil la insulină.



Întărește imunitatea

Ceaiul negru este sursă bogată de antioxidanți care luptă împotriva daunelor produse de radicalii liberi, eliminând radicalii de oxigen și restabilind funcția celulară. În plus, sunt îmbunătățite funcțiile organismului și este întărită imunitatea.



Îmbunătățește sănătatea osoasă

Potrivit studiilor recente, persoanele care beau ceai negru își pot reface semnificativ densitatea oaselor – ceaiul negru este un substitut pentru calciu. Consumul zilnic de ceai negru poate reduce riscul de fracturi la vârstnici.



Previne boala Parkinson

Polifenolii prezenți în ceai au efect neuroprotector asupra creierului. O cercetare a arătat că și cafeina din ceaiul negru previne boala Parkinson.



Îmbunătățește digestia

Substanțele nutritive prezente în ceai stimulează procesul de digestie și funcțiile sistemului digestiv. În plus, polifenolii din ceaiul negru acționează ca un probiotic – cresc numărul de bacterii intestinale sănătoase.



Scade colesterolul

Potrivit unui studiu recent, ceaiul negru poate contribui la reducerea cu 11,1% a colesterolului rău (LDL). În plus, ceaiul negru este cunoscut ca având efect hipercolesterolemic la oamenii care au fost obezi și predispuși la boli de inimă.



Previne pietrele la rinichi

Ceaiul negru poate reduce riscul de formare a pietrelor la rinichi cu 8%. Prin urmare, este recomandat să se bea ceai negru în fiecare zi în acest scop.



Combate stresul

Potrivit unui studiu, ceaiul negru poate reduce hormonii de stres din organism și poate relaxa nervii.