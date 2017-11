Moldova, Ucraina și Georgia sunt pregătite pentru o nouă etapă de colaborare cu Uniunea Europeană, iar obiectivul meu în calitate de prim-ministru este ca până la sfârșitul mandatului, procesul de integrare în UE să devină ireversibil. Declarația aparține prim-ministrului Pavel Filip și a fost făcută într-un interviu pentru portalul Euractiv. ”Am văzut mesajele din Parlamentul European și suntem pregătiți pentru un nou parteneriat, deoarece e natural ca unii să se miște mai repede, alții mai încet. Consider că Moldova, Georgia și Ucraina au avansat mai mult, au acorduri de asociere cu UE și acordurile de liber schimb. Suntem pregătiți pentru un nou format”, a declarat Pavel Filip pentru Euractiv.



De asemenea, în interviul preluat și de portalul ucrainean ”Kyivpost”, Filip a mai declarat că există perspective bune pentru identificarea unei soluții pentru rezolvarea conflictul transnistrean. ”Chiar săptămâna trecută am participat la un eveniment de inaugurare a unui pod care leagă cele două maluri ale Nistrului. Acesta este un proiect care a fost imposibil din 1992. Cu această ocazie am a avut o scurtă discuție cu așa-numitul lider al regiunii și, în opinia mea, există perspective pentru găsirea de soluții la mai multe probleme discutate de-a lungul anilor. Pe primul este rezolvarea problemelor cu care se confruntă oamenii, iar anul viitor am putea încerca să identificăm o soluție politică prin acordarea unui statut special acestei regiuni”, a mai declarat Filip.



Pavel Filip a fost întrebat și despre relația țării noastre cu Rusia, dar și despre pericolele războiului hibrid, pe care l-ar duce Moscova în regiune. ”În Moldova există numeroși vorbitori de limbă rusă, iar prin intermediul posturilor de radio și tv rusești suntem expuși unei propagande agresive. Acest lucru influențează, de asemenea, și popularitatea UE în rândul cetățenilor noștri. Dar, în ciuda acestei propagande, am reușit să recâștigăm sprijinul oamenilor pentru cursul nostru pro-european”, a încheiat Filip.



Și Agenția France Presse a abordat, într-o analiză, perspectivele țărilor care fac parte din Parteneriatul Estic, o atenție sporită fiind acordată statelor cu cele mai mari perspective de aderare – Georgia, Moldova și Ucraina. Astfel, potrivit prestigioasei agenții europene, ”premierul pro-european al Moldovei, Pavel Filip a cerut UE să transmită un mesaj puternic de susținere, pentru a ajuta la ”combaterea propagandei agresive” din partea Moscovei”.



Mai mult, AFP a scos în evidență și declarația lui Filip, care le-a spus oficialilor europeni să nu subestimeze Rusia, care folosește Chișinăul pentru a transmite mesaje către Bruxelles.



În același timp, France 24, într-un articol dedicat Summit-ului Parteneriatului Estic, îl citează pe premierul Pavel Filip, care cerut Europei, la Bruxelles, să ”țină deschisă ușa integrării europene”.