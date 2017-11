Ingredientul care încetinește îmbătrânirea

Produsele naturale sunt din ce în ce mai mult folosite în industria cosmetică în produsele destinate îngrijirii pielii, iar albușul se numără printre ele. Substanțele nutritive prezente în albuș au nenumărate beneficii asupra pielii, încetinind chiar și procesul de îmbătrânire.



Cum acționează albușul pe piele

Dacă combini acest aliment nutritiv cu alte ingrediente, te poți bucura de mai multe beneficii. În plus, probabil că ai deja în casă aceste ingredinete sau le poți obține cu ușurință. Remediile naturale sunt eficiente, plus că nu implică costuri mari. Iată pentru ce poți folosi albușul:

Reduce ridurile

Prin adăugarea unui albuș în masca facială, vei estompa liniile fine și ridurile care încep să devină vizibile pe pielea din jurul ochilor și gurii.



Ai nevoie de:

- 1 albuș

- 1 lingură făină albă

- 1 lingură miere



Mod de preparare și aplicare:

Pune într-un bol albușul, pe care-l bați spumă. Adaugă în ea făina și mierea și apoi amestecă cu o lingură. Spală-te pe față cu apă călduță înainte de a aplica masca obținută. Întinde pasta pe întreaga suprafață a feței, insistând mai mult pe zona ochilor și gurii. Maseaz pielea prin mișcări circulare, blânde. Lasă masca să acționeze 10 minute, după care clătește cu apă călduță. Aplică o cremă după finalizarea tratamentului.



Estompează pungile de sub ochi

Substanțele nutritive prezente în albuș estompează pungile formate sub ochi. Pentru a obține cele mai bune rezultate, aplică tratamentul de două-trei ori pe săptămână.

Tot ce trebuie să faci este să bați spumă un albuș, pe care o aplici pe față după ce te-ai spălat pe față cu apă călduță. Nu uita că pielea din jurul ochilor este mult mai subțire și sensibilă.Aplică (blând) un strat mai gros de spumă pe zona de sub ochi, las-o să acționeze cel puțin 10 minute sau până se usucă, după care clătește cu apă călduță.



Exfoliază pielea

Această mască este ideală pentru îndepărtarea celulelor moarte, impurităților și punctelor negre. Tratamentul trebuie aplicat numai seara, înainte de culcare, o dată pe săptămână.



Ai nevoie de:

- 1 albuș

- 2 linguri suc de lămâie

- ½ lingură miere



Mod de preparare și aplicare:

Bate albușul spumă, adaugă sucul de lămâie și mierea și apoi amestecă cu o lingură. Aplică pasta obținută pe pielea uscată și curată. Las-o să acționeze 15 minute, după care clătește cu apă călduță.