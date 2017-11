Președintele Franței și premierul Poloniei doresc o 'strânsă cooperare', în pofida divergențelor

Președintele francez Emmanuel Macron și premierul polonez Beata Szydlo și-au exprimat joi dorința pentru o 'strânsă cooperare', în pofida divergențelor pe care le-au avut în ultimele luni, în special în chestiunea lucrătorilor detașați, informează AFP.



'Am reușit să clarificăm numeroase îndoieli. Există încă divergențe, ceea ce este firesc', a declarat Szydlo la Palatul Elysee, la finalul primei lor întrevederi bilaterale după alegerea lui Macron președinte al Franței, în mai.



Cei doi lideri au făcut schimb de acuzații în timpul verii. Astfel, Macron a afirmat că Polonia merge 'împotriva intereselor europene în mai multe probleme' și 'pune în discuție statul de drept'. Aceste cuvinte au fost calificate drept 'arogante' de Beata Szydlo.



'Nimeni nu ignoră faptul că atunci când am fost ales, această relație nu era, fără îndoială, la nivelul său cel mai intens și mai pozitiv, din diferite motive. Avem divergențe pe care le-am dezbătut. De altfel, tocmai astfel trebuie să se structureze relația noastră. Însă noi avem și puncte de convergență', a declarat joi Macron.



El a anunțat că va efectua o vizită la Varșovia în 2018, anul în care se sărbătorește un centenar de la independența Poloniei.



În ceea ce privește delicata problemă a reformei justiției în Polonia, care preocupă Comisia Europeană și Parlamentul European, Macron a subliniat că 'nicio țară membră a UE nu trebuie să judece reformele pe care o altă țară este pe cale să le facă', dar că Parisul așteaptă avizul Comisiei cu privire la conformitatea acestora. 'Dacă se dovedește că ceea ce s-a făcut nu este conform textelor europene, toată lumea va suferi consecințe', a precizat președintele francez.



'Tot ce s-a făcut în Polonia se întâmplă respectând regulile, valorile și legile' europene, a dat asigurări Szydlo, aflată din octombrie 2015 în fruntea unui guvern conservator al partidului Dreptate și Justiție.



În ceea ce privește spinosul dosar al revizuirii directivei europene privind lucrătorii detașați, dosar care opune cele două țări, 'vor trebui găsite alte compromisuri' în ceea ce privește drepturile șoferilor de cursă lungă, potrivit premierului polonez.



Cei doi lider și-au exprimat de asemenea dorința de a dezvolta schimburile economice între țările lor, care se ridică la 17 miliarde de euro pe an, ceea ce transformă Polonia în primul partener al Franței în Europa Centrală și de Est. Prioritatea este acordată sectoarelor apărării (Franța încearcă să vândă Poloniei submarine Scorpene), industriei și domeniului nuclear.



Guvernul condus de Beata Szydlo a hotărât anul trecut în octombrie să anuleze un contract-cadru semnat de predecesorul executiv polonez cu compania europeană Airbus pentru achiziția a 50 de elicoptere multirol EC-725 Caracal, contract în valoare de circa 3,5 miliarde de dolari. În urme acestei decizii, președintele francez de la acea vreme, Francois Hollande, și ministrul său al apărării, Jean-Yves Le Drian, și-au anulat vizitele oficiale programate în Polonia.



Responsabilii polonezi au motivat anularea înțelegerii cu Airbus prin faptul că ea nu conținea un progam de investiții compensatorii în Polonia (offset) prin care să fie susținută industria acestei țări. Dar presa a speculat că în această decizie ar fi jucat un rol și orientarea proamericană a actualului guvern de la Varșovia, care ar fi dorit mai degrabă un contract cu o companie din SUA.